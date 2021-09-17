ليبيا.. انفجار في أحد مخازن الأسلحة بمنطقة عين زارة

شهدت منطقة عين زارة في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، انفجارا في أحد مخازن الأسلحة، وفقا لفضائية العربية.

كانت قوة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد المعزز في ليبيا قد نفذت عمليات عسكرية برية لتمشيط مواقع الجماعات المسلحة في محيط منطقة تربو جنوب البلاد، وملاحقة الخلايا الإرهابية الفارة منها.

ووفقا للمكتب الإعلامي التابع لشعبة الإعلام الحربي، فإن "هذه العمليات العسكرية تأتي بعد تنفيذ مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة عدة ضربات جوية استهدفت مواقع الجماعات الإرهابية والمرتزقة والمعارضة التشادية المتمركزين على الأراضي الليبية، حيث تمكنت وحدات فرقة المهام الخاصة من تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لتلك الجماعات المتطرفة والقضاء على مَن كان داخلها".

ولقي جندي ليبي من قوة المهام الخاصة مصرعه خلال مواجهات مسلحة شهدتها منطقة تربو في أقصى الجنوب الليبي مع مسلحين من المعارضة التشادية.