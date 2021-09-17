وزير إندونيسي: قد نسمح بعودة السائحين لبالي الشهر المقبل

قال لوهوت بانجيتان الوزير المنسق للشئون البحرية والاستثمار الإندونيسي، إن بلاده قد تسمح للسائحين الأجانب بالبدء في العودة مجددًا لزيارة جزيرة بالي السياحية إضافة إلى أجزاء أخرى من البلاد بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف الوزير الإندونيسي -حسبما نقلت قناة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية اليوم الجمعة- أن بلاده تشهد انخفاضا حادا في حالات (كوفيد-19) بنسبة 94.5 بالمائة منذ ذروة منتصف شهر يوليو الماضي، لافتًا إلى علامات إيجابية أخرى من بينها انخفاض معدل إشغال الأسرة المستشفيات القومية بمصابي "كورونا" لأقل من 15 بالمائة.

ولفت بانجيتان إلى أن نسبة الأشخاص الذين أثبتت اختباراتهم الطبية نتائج إيجابية للفيروس كانت أقل من 5 بالمائة، وأنه في حالة استمرار هذا الاتجاه "فإننا واثقون للغاية" من احتمالية إعادة فتح جزيرة بالي أمام السياح بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف أن من بين الدول التي تدرس الحكومة قبول رعاياهم الأجانب أولا، كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة ونيوزيلندا، بالنظر إلى الانتشار المنخفض للفيروس في تلك الدول.