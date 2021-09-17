الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعاون إعلامى بين مصر وكازاخستان فى مجالى البرامج الإخبارية والأفلام الوثائقية

حسين زين
حسين زين

بحث حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مع رئيس مجلس إدارة قناة "Khabar" الإخبارية في كازاخستان، سبل آليات تنفيذ التبادل البرامجي الإخباري والأفلام الوثائقية والتسجيلية والتغطيات الإخبارية للأحداث والمؤتمرات الهامة.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنه تم خلال اللقاء الذي تم على هامش مشاركة زين بمنتدى الإعلام الأورو آسيوى بكازاخستان في دورته الـ17 بمدينة نور سلطان، استعراض الإمكانات التقنية والخبرات البشرية بالوطنية للإعلام في المجال الإخباري، كما تم الاتفاق على تكثيف الدورات التدريبية للمراسلين والتدريب الهندسي على التقنيات الحديثة فى المجال الإخباري.

ونوه زين بما تتمتع به الوطنية للإعلام من خبرات إعلامية كبيرة و متميزة والإمكانيات التقنية بها، وعمل القنوات والإذاعات الإخبارية الموجهة بمختلف اللغات، والتي أشاد بها الجانب الكازاخستاني.

ووجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتقدير للمسئولين في كازاخستان على حفاوة الاستقبال، متمنيا مزيدا من التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بما يحقق المردود الإيجابي المهني والاقتصادي.

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