اليونان تشهد انتعاشًا فى قطاع السياحة بزيارة 3 ملايين سائح لها فى أغسطس

أظهرت بيانات هيئة الطيران المدني اليوناني، اليوم الجمعة، أن الحركة الجوية الدولية إلى اليونان انتعشت بقوة في أغسطس الماضي، في ذروة موسم السياحة الصيفي.

وأفادت البيانات أن عدد الوافدين تضاعف تقريبًا في أغسطس إلى أكثر من ثلاثة ملايين وافد مقارنة بأكثر من مليون ونصف المليون العام السابق- وفق لما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية.

وعانت اليونان، التي يأتي نحو خمس ناتجها الاقتصادي من السياحة، من أشد هبوط في حركة النقل الجوي على الإطلاق في عام 2020، حيث انخفض عدد الوافدين بنسبة 75 في المائة عن عام 2019.

ومع حملة التطعيم والاختبارات المتاحة على نطاق واسع لفيروس كورونا، تتوقع الحكومة ارتفاعًا بنسبة 50 في المائة عن المستويات التي شوهدت في عام 2019، قبل اندلاع الوباء، عندما استقبلت البلاد أكثر من 30 مليون سائح.