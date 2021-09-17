الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية توافق على صرف 231 مليون يورو للانتعاش الاقتصادي بسلوفينيا

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة على صرف 231 مليون يورو إلى سلوفينيا كتمويل مسبق، وهو ما يعادل 13٪ من اجمالي المنح والقروض المُخصصة للبلاد، لمساعدتها في جهود الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن سلوفينيا تلقت بذلك مدفوعات التمويل المسبق في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF). وهو ما يساعدها على بدء تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المحددة في خطة الانتعاش الاقتصادي في سلوفينيا.
ومرفق “RRF" هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة كورونا، عبر توفير 80 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان: أن المفوضية ستسمح بمزيد من المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في سلوفينيا، التي سوف تتلقى 5ر2 مليار يورو إجمالاً على مدى عمر خطتها التي تتكون من 1.8 مليار يورو في شكل منح و 705 مليون يورو في شكل قروض.
وتابع أن خطة سلوفينيا تعد جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة للخروج بشكل أقوى من أزمة كوفيد-19، وتعزيز التحولات الخضراء والرقمية وتعزيز المرونة والتماسك في المجتمع الأوروبي.
وأشار البيان إلى أن بروكسل ستُمول بذلك الاستثمارات والمشاريع التي من المتوقع أن يكون لها تأثير تحولي عميق على اقتصاد ومجتمع سلوفينيا، من بين ذلك مشاريع بقيمة 230 مليون يورو لتعزيز كفاءة الطاقة وتدابير الطاقة المتجددة و292 مليون يورو لتعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية و114 مليون يورو في تعزيز محو الأمية الرقمية من خلال التعليم والتعلم مدى الحياة من خلال تحديث المناهج بالمهارات الرقمية، وأوضح أن خطة سلوفينيا تتضمن أيضا ضخ 110 ملايين يورو لتحديث أنظمة الرعايا الصحية والمعاشات التقاعدية.

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