الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«حزب جعجع» يقرر حجب الثقة عن الحكومة اللبنانية الجديدة

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

قرر تكتل الجمهورية القوية حجب الثقة عن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي خلال الجلسة النيابية المقررة، يوم الإثنين المقبل، لعرض البيان الوزاري على مجلس النواب والتصويت على منح الثقة للحكومة.

ويعد تكتل الجمهورية القوية هو الفريق النيابي لحزب القوات اللبنانية ويضم 14 نائبا من بين 117 نائبا مدعوين للمشاركة في جلسة الإثنين المقبل.

واتخذ التكتل هذا القرار عقب اجتماع افتراضي، اليوم الجمعة، برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لبحث تأليف الحكومة والبيان الوزاري واتخاذ الموقف من جلسة التصويت على الثقة.

ورغم قرار التكتل بحجب الثقة، إلا أنه رحب بأي خطوة تقود إلى الاستقرار وإنهاء معاناة اللبنانيين التي يعيشونها في كل جوانب حياتهم والتخفيف من حدة الأزمة المالية الخانقة ووقف الانهيار المتمادي.

وأكد التكتل أنه سيتوجه إلى الحكومة بسؤال، فور نيلها الثقة، بشأن موضوع استيراد النفط الإيراني، معتبرا أنه لم يراع المعايير القانونية والتنظيمية المتعلقة باستيراد المحروقات والمشتقات النفطية، كما يؤثر على دور الدولة اللبنانية والبعد السيادي للبنان.

يذكر أن التكتل امتنع عن تسمية رئيس الوزراء في الاستشارات النيابية الملزمة التي تم على إثرها تكليف نجيب ميقاتي بتشكل الحكومة الجديدة في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي.

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