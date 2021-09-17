الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أذربيجان تسجل 1770 إصابة بكورونا

كورونا في أذربيجان
كورونا في أذربيجان

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الجمعة استمرار ارتفاع إصابات فيروس "كورونا" في البلاد، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 1770 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 468 ألفًا و943 مصابًا على مستوى البلاد.
وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6 آلاف و 251 حالة وفاة عقب تسجيل 24 وفاة جديدة على مدار أمس.
وأضافت أيضًا أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 427 ألفا و 493 شخصًا فور تسجيل 3788 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

غلق كوبرى «ترسا الجديد» بالجيزة 5 أيام

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

لينك تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2021 على بوابة الحكومة المصرية

تطبيق الغرامات غدًا.. عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

بعد إصابته بجلطة في الرئة.. أزمات في حياة الفنان كريم فهمي

تاج الدين محذرًا: لقاحات كورونا لا تمنع الإصابة.. وفعالة أمام المتحورات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

مؤمن المحمدي

عزالدين يعقوب

عبد الرحيم طايع

رحيل الجوهرة إيمان خيرى شلبى

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«نواة المقاومة في الضفة».. كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع مخيم جنين؟

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

إصابة فلسطيني إثر طعنه من قبل مستوطن في القدس المحتلة