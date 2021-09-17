أذربيجان تسجل 1770 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الجمعة استمرار ارتفاع إصابات فيروس "كورونا" في البلاد، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 1770 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 468 ألفًا و943 مصابًا على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6 آلاف و 251 حالة وفاة عقب تسجيل 24 وفاة جديدة على مدار أمس.

وأضافت أيضًا أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 427 ألفا و 493 شخصًا فور تسجيل 3788 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.