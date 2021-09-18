السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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رواد السوشيال ميديا يدعمون «كريم فهمى» بعد أزمته الصحية (صور)

كريم فهمي
كريم فهمي

تعرض الفنان المصري كريم فهمي، لوعكة صحية شديدة،، نُقل على إثرها إلى المستشفى، مساء أمس الخميس، دون إعلان أحد من أقاربه تفاصيل الحالة الصحية له، ولم يفصح أشقاء الفنان حتى الآن عن سبب مرض "كريم" المُفاجئ، غير أنَّه يرقد حاليًا على أحد الأسرّة بالمستشفيات، مُطالبين الجميع بالدعاء له والشفاء العاجل.

وقال البعض من المقربين للفنان كريم فهمي، أنَّه أصيب بجلطة في الرئة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له، وحاليًا تحت الملاحظة، مؤكدين على أنَّ حالته شبه مستقرة ويتواجد حاليًا في العناية المركزة.

وأضاف البعض، أنَّه ما زال يُجري عددًا من الفحوصات داخل المستشفى التي لا يعلم أحد باسمها ومكانها حتى الآن، وجاري المتابعة حتى تستقرّ حالته الصحية والإعلان عن تفاصيل الأزمة.

 

تفاعل رواد السوشيال ميديا

 

وتفاعل العديد من روادّ السوشيال ميديا، مع أزمة الفنان كريم فهمي الصحية، وطالبوا الدعاء له بالشفاء العاجل.

وقال أحمد ممدوح، أحد رواد التواصل الاجتماعي، عبر "الفيسبوك": "ربنا يقومك بالسلامة يا كريم يا فهمي، وترجع بيتك لعيالك ومراتك بالسلامة يا غالي.. ربنا معاك في الأزمة، وبإذن الله تقوم منها على خير".

وكتب آخر: "كلنا بندعي ليك يا فهمي.. بإذن الله ترجع أحسن من الأول وهتبقى كويس.. كلنا بندعيلك يا بطل، محنة وتقوم منها إن شاء الله".

وعلّق أسامة فتحي على "تويتر": كريم فهمي الآن داخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.. أدعوله يقوم بالسلامه لعياله ومراته وأهله وحبايبه.. ربنا يقومك بالسلامة يا كريم، وإن شاء الله أزمة وتعدي منها على خير".

وغردت" جنى" على "تويتر": "ربنا يقومك بالسلامة.. زعلتوني أوي ولله ربنا يشفيه ويعافيه، وهيرجع لينا أقوى من الأول كريم فهمي.. وإن شاء الله منشوفش فيه حاجة وحشة أبدًا".

بينما دعى العديد من رواد السوشيال ميديا للفنان كريم فهمي، من خلال تغرريدات عديدة نُشرت على صفحات التواصل الاجتماعي. 

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