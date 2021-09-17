برلمانية التجمع: لدينا ملاحظات على قانون العمل وندرس بعض التعديلات

قال النائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن هناك ملاحظات لبرلمانية التجمع على قانون التأمينات والمعاشات رغم صدور اللائحة التنفيذية به وعالجت بعض الموضوعات، وأن الحزب يعكف على دراسة القانون إذا كان سيتقدم على بعض التعديلات فيه، لافتا إلى أن هناك مشاركة لعدد من النواب فى هذا الأمر .



وأضاف مغاورى فى تصريح لـ"الدستور"، أن هناك ملاحظات لحزب التجمع على قانون العمل، وستتقدم بها الهيئة البرلمانية للحزب وفقا للآلية البرلمانية للتعديل .

وأشار رئيس برلمانية التجمع، إلى أن هناك بعض مشروعات القوانين من دور الانعقاد الأول لم يكتب لها ان تناقش والتى منها التعديل على القانون 73 لسنة 1979 قانون الضمان، والتعديل على نص مادة واحدة فيه وهو رفع الحرمان على الذين لم يستفيدوا بالتأمين الصحى عند إحالتهم إلى المعاش ان يستفيدوا عند إحالتهم للمعاش بأن يستفيدوا بالتأمين الصحى خلال وجودهم خلال فترة المعاش .

ولفت مغاورى، إلى أن قانون الشهر العقارى صدر خلال الفصل التشريعى الأول ولكن كان مؤجل تنفيذه لمدة 6 شهور أنهت يوم 6 مارس 2021 ، ونظر لحالة الاحتقان لدى الرأى العام تقدم حزب التجمع لإرجاء تنفيذ القانون من سنتين الى ثلاث سنوات مع إعادة النظر فى القانون وتم التصويت على الإرجاء من قبل اللجنة التشريعية لنهاية 2021 ، لافتا الى ان الحزب كان يرى ان الفترة الزمنية غير كافية ، وكان تدخل الرئيس السيسي حينما اوصى بالارجاء من سنتين الى ثلاثة بما يتفق ما كان قد تقدم به حزب التجمع من اقتراحات، وتم اعادة النظر فيه مرة اخرى من قبل اللجنة التشريعية وبناء عليه تم الارجاء الى شهر يونيو 2023، متابعا ان الحزب مع فكرة القانون وفلسفته لكن هناك ملاحظات على التكلفة والإجراءات.