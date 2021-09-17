الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«بيقلب أي موقف لهزار».. نيللي كريم تكشف عن أسباب حبها لـ هشام عاشور

نيللي كريم برفقة
نيللي كريم برفقة زوجها

كشفت الفنانة نيللى كريم تفاصيل جديدة حول علاقتها بزوجها نجم الاسكواش هشام عاشور، وقالت نيللي كريم، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج et بالعربي كاشفة تفاصيل زواجها "الموضوع جيه بسرعة هشام اول يوم اتقابلنا قالي انا عايز اتجوزك وانا اخدت الموضوع بهزار جدا قولتله استنى تعرفني الاول محدش بيقول لحد اول يوم كده وكنت بهزر والهزار قلب جد بصراحة يعني الناس كلها اتبسطت والناس كلها صحابي”.


من مزاح للزواج

وتابعت نيلي حديثها أن المزاح تحول إلى علاقة جادة، مؤكدة على سعادتها التامة بحياتها الجديدة مع هشام عاشور، الذي يتبع نمط مختلف، ويساعدها على ممارسة الرياضة يوميا.


لا تهتم بالسن

وردت نيللي عن  تداول الأنباء حول فارق السن بينها وبين زوجها إذ تكبره بعدد قليل من السنوات، أكدت نيللي كريم أنها لا تهتم بما يتردد عن فارق العمر بينها وبين زوجها، مشيرة إلى أن الحب لا يعترف بالحسابات والأرقام، وأنها تعيش بسعادة ولا تهتم لما يقوله الناس، وأنها ترى أن من يتحمس للزواج من فنانة رجل قوي الشخصية ويتحمل المسئولية.


كنت خايفة من رد فعل أمي

وعن علاقة زوجها بعائلته كشفت نيلي أن علاقة هشام عاشور مع أبنائها الأربعة جيدة للغاية، وتربطه بهم صداقة، مشيرة إلى أنها كانت متخوفة من رد فعل والدتها، لكنها وجدتها متفهمة ورحبت بالزيجة، خاصة بعدما وضع هشام الموسيقى الروسية ورقص معها.

يذكر أن فور وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز قامت نيللي بتأجيل زفافها، وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، فيديو جديد للفنانة نيللي كريم وزوجها رجل الأعمال هشام عاشور.

وظهرت فيه نيللي كريم برفقة زوجها وهي تقوم بالرقص برفقة زوجها بعد عودتها من شهر العسل واحتفلت نيللي كريم بزفافها، على رجل الأعمال هشام عاشور، في الساحل الشمالي.

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