الجمعة 17 سبتمبر 2021
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تقارير ومتابعات

محسن منصور عن حكاية «وأنا قبلت»: تجربة مميزة في عالم الدراما

الفنان محسن منصور
الفنان محسن منصور

تصدرت حكاية “وأنا قبلت” محركات البحث الأكثر شهرة عبر موقع “جوجل” بعد عرض أولى حلقاتها السبت الماضي، خاصة أنها تتحدث عن عدة موضوعات تهم المجتمع المصري، من بينها زواج المرأة برجل يصغرها في السن.

وقال الفنان محسن منصور إن حكاية "وأنا قبلت" من الموسم الثاني من مسلسل "زي القمر" هو تجربة مميزة، متابعًا: "أتوقع أن يحقق المشروع نجاح مبهر وقوي".

وعن تفاصيل الشخصية التي جسدها، تابع منصور في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أنا بعمل شخصية زين وهو شقيق الفنانة آيتن عامر، وهو يسطر عليه الطمع عشان كده بيجبرها تتجوز واحد أكبر منها في السن ومعاه فلوس كتير عشان الكل يستفاد".

وأضاف الفنان محسن منصور: "التعاون مع الجميلة أيتن عامر حبيته جدا، هي ممثلة قوية جدا وفاهمه كويس بتعمل، وكمان بتطور من نفسها بسرعة، أنا فخور بالعمل مع جميع طاقم العمل من الصغير الكبير"، ووصف المخرج معتز حسام الدين بـ"العبقري" متابعًا: "مريح جدا في الشغل، والتعاون كان مثمر".

وأعرب الفنان حسين منصور، عن بالغ سعادته لتصدر حكاية وأنا قبلت من مسلسل زي القمر من الموسم الثاني، الترند، قائلًا: “تعب ومجهود كبير ودي النتيجة الحمد لله”. 

 

تفاصيل حكاية "وأنا قبلت" 

يجدر الإشارة إلى أن حكاية انا قبلت" وهي الحكاية الثانية من مسلسل زي القمر، الموسم الثاني، وتناقش قضايا تخص المرأة، ويشارك في بطولة الحكاية التي تدور في 5 حلقات، تيام مصطفى قمر وعابد عناني ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس.

الحكاية من تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز حسام، بطولة أيتن عامر وتيام قمر وعابد عناني ولاشينة لاشين ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي حول مدى تقبل المجتمع لزواج الفتاة من شخص يصغرها في العمر.

حكاية “وأنا قبلت” آيتن عامر وانا قبلت محسن منصور الفنان محسن منصور زي القمر

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