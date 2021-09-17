«نور البصيرة».. مصنع حكايات إصرار المكفوفين بجامعة سوهاج (فيديو)

داخل مبنى المدينة الجامعية بسوهاج شباب يظهر على وجوههم البساطة والرضا بقضاء الله، ورغم فقدانهم البصر تجمعهم صفات مشتركة وعلاقات طيبة بمسئول رحيم بهم وهب نفسه لخدمتهم، ليكون لهم بمثابة أب ومعلم قبل أن يكون لهم مسئول عن إدارة مركز «نور البصيرة» التابع لجامعة سوهاج.

والتقت «الدستور» مسئولى المركز والعاملين والطلاب من ذوي الإعاقة البصرية لسماع عن حكايتهم وتجاربهم مع الحياة كنماذج مشرفة للإصرار والعزيمة والتغلب على ظروف الإعاقة ليعلم كل واحد من فريق العمل زملائه الجدد بجامعة سوهاج ما تعلمه من فنون الحياة.

ويقول الدكتور عماد الدين الصوينع، مستشار رئيس جامعة سوهاج لذوي الإعاقة، مدير مركز نور البصيرة إن المركز يقدم خدماته لجميع طلاب الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، لكن ذوي الإعاقة البصرية هم الأكثر استفادة من الباقيين، مبررا أن ذوي الإعاقة الحركية تكون المشكلة لديهم فى طرف قد يتم تعويضه، أما فاقدي البصر يكمل معهم المركز مسيرة تعليمهم لأوقات طويلة وتدريبهم على تعلم الكمبيوتر والقراءة والكتابة بطريقة «برايل» للمكفوفين.

وأوضح مدير مركز نور البصيرة أن المركز تم تطويره مؤخرا ليسع قاعتين بمكتمل أجهزتهم حتى يستوعب جميع الطلاب لافتا إلى أنه بموجب قرار من رئيس الجامعة يؤدى الطلاب المكفوفين امتحاناتهم داخل المركز وبدون مرافق وهي خطوة هامة تجعل الطالب أكثر اعتمادا على نفسه.

ولفت إلى أن المركز يحتوي على طابعتين طباعة المقررات التعليمية للطلاب المكفوفين بطريقة برايل.

من جانبها، أكدت الدكتورة سلوى عبد المنعم أستاذ الآداب بجامعة سوهاج ونائب مدير المركز، أن هناك اهتماما بالطالبات في إطار اهتمام الدولة بالمرأة المصرية ومشاركتها فى المجتمع وتحدى كافة الصعاب.

وأوضحت أنه هناك عدد كبير من الفتيات من ذوات الإعاقة السمعية والبصرية شارك المركز في تعليمهم وتأهيلهم، حيث أصبحن طالبات متفوقات دراستهم حتى حصل بعضهن على الدكتوراة والماجستير.

وفي المقابل، لفت محمد أبو طالب، أحد ابناء مركز نور البصيرة والمعين داخل المركز لتولي مهمة الإشراف على قاعات الاجهزة الحاسب الآلي أنه إعاقته البصرية لم تمنعه عن مباشرة عمله داخل المركز ويكون سعيد جدا عندما يشارك فى تعليم أصدقاءه وزملاءه من أبناء الجامعة.