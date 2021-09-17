«كيس لحم لجثة ابنة».. التحريات تكشف مفاجأة في قضية «سفاح قنا»

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، على كيس لحم لجثة ابنة سفاح قنا الذي لقي مصرعه في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بقرية الأشراف في مركز قنا، كما عثرت على جثتي زوجتيه بمنزله.

وقررت قررت النيابة العامة بقنا دفن جثث سفاح قنا وضحاياه بعد سحب عينات DNA لتحليلها وانتظار تقرير الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث للوقوف على أسباب الجريمة.

وتسلم أهل المتهم جثته بعد تشريحها ودفنها في مقابر العائلة، وفي انتظار دفن جثث زوجتيه وابنته بعد سحب عينات منهن للتعرف على هويتهن، نظرا لتحللهما وأيضا جثة ابنته (كيس لحم).

وتبين أن سفاح قنا قيد عاملا (سوداني الجنسية) في منزله، وعمل في محجر مع المتهم، حيث خطط لقتله، إلا أن الأجهزة الامنية تمكنت من إنقاذه من الموت.

وعثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة ثالثة في منزل سفاح قنا، وتبين أنها لابنته وفي حالة تحلل تام.

وكشفت الأجهزة الأمنية بقنا وقائع جديدة حول مقتل «خط قنا» عقب تصفيته في مأمورية استهدفت منزله بقرية الأشراف بقنا.

وكان اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، بمصرع «محمد.ن» تاجر مخدرات، عنصر إجرامي شديد الخطورة، في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة أثناء محاولة القبض عليه بقرية الأشراف بقنا.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهم مسجل جنائي خطر، محكوم عليه في 17 جناية، منها بالإعدام والسجن في قضايا قتل وفرض سيطرة وقضايا متنوعة.

وباستهدافه وحال قرب القوات منه، أطلق النار فبادلته القوات الرصاص، ما أسفر عن مصرعه، وعثر في مسكنه على جثتي زوجتيه، وتبين أنه قتلهما واحتفظ بجثتيهن داخل المنزل، كما عثر على جثة ابنته متحللة.

كما عُثر على مدفع «آر. بى. جى و2 دانة- 2 رشاش - 8 بنادق- 2 طبنجة- 4 قنابل يدوية محلية الصنع- 4 هواتف- كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة- صديرى واقى- منظار معظم- كمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو جرام- 4 سيارات "إحداها مُبلغ بسرقتها"- دراجة نارية- زجاجة تحوى مادة "الزئبق"- كمية من البارود الأسود- مبلغ مالي».