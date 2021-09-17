الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

التضخم فى منطقة اليورو يسجل أعلى مستوى خلال 10 أعوام

منطقة اليورو
منطقة اليورو

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الجمعة، إن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام، في أغسطس، إذ أدى تعافي الاقتصاد العالمي إلى زيادة أخرى في أسعار الطاقة.
وأشار يوروستات، إلى أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زادت ثلاثة بالمئة في أغسطس على أساس سنوي بعد ارتفاعها 2.2 بالمئة في يوليو، مؤكدا بذلك تقديرات سابقة أعلنها في 31 أغسطس. 

وهذا هو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011.
وزاد التضخم على أساس شهري في منطقة اليورو 0.4 بالمئة وهو ما يتفق أيضا مع تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات.
كما زاد التضخم الأساسي أيضا في أغسطس، ويستثني هذا المؤشر أسعار الغذاء والوقود المتقلبة وقفز إلى 1.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 0.9 بالمئة في يوليو تموز في تأكيد لتقديرات سابقة ليوروستات.

وفي سياق متصل، كشف مسح، أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت أكثر في سبتمبر مدفوعة بانخفاض حاد آخر في التوقعات بسبب مخاوف من أن القيود الجديدة لكوفيد-19 قد تبطئ أنشطة الشركات.

ونزل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 19.6 نقطة من 22.2 نقطة في أغسطس، وهذه أقل قراءة منذ أبريل وتأتي دون توقعات رويترز لقراءة عند 19.7.

وعانى مؤشر فرعي للتوقعات من رابع انخفاض على التوالي ونزل لأدنى مستوى منذ مايو 2020، وظل مؤشر للأوضاع القائمة دون تغيير.
 وشمل مسح سنتكس 1070 مستثمرا وأُجرى في الفترة من الثاني إلى الرابع من سبتمبر.

وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 117.5 في أغسطس، مقابل 119.0 في يوليو. وجاءت القراءة أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين بوصولها إلى 117.9.

وتراجع مؤشر الثقة الصناعية إلى 13.7 مقابل 14.5  في الشهر السابق، وكان من المتوقع أن تتراجع القراءة إلى 13.4.

كما تراجعت الثقة في الخدمات بأكثر من المتوقع إلى 16.8، مقابل 18.9 في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن تتراجع إلى 18.8.

الاتحاد الأوروبي اليورو منطقة اليورو التضخم الاقتصاد العالمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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