حبس شاب وفتاة بتهمة قتل طفلهما في الحوامدية 4 أيام

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس شاب وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل طفلهما والتخلص منه بالقمامة، بعد إنجابه سفاحًا، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب حملت منه فتاة سفاحا، ما دفعها لقتل طفلها عقب إنجابه، خشية اكتشاف أمرها، والتخلص من جثته وسط القمامة في الحوامدية، واعترف المتهم بإقامته علاقة مع الفتاة، كما اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة.

وتلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة طفل رضيع في الحوامدية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة، وتوصلت تحريات المقدم أحمد عصام عبد الباقي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، إلى أن ربة منزل تخلصت من جثة طفلها الذي حملته سفاحا من أحد الأشخاص وسط القمامة، بعد قتله، خشية اكتشاف أمرها.

وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بقتل الطفل والتخلص من جثته وسط القمامة، كما تم ضبط الشاب الذي أقام معها علاقة أسفرت عن إنجاب الطفل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.