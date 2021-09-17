الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

أميرة أبوشقة: سأتقدم بقانون لتنظيم فوضى سوق «السوشيال ميديا»

النائبة أميرة أبو
النائبة أميرة أبو شقة

طالبت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، بتقنين ما ينشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تطبيق آليات قانونية وتشريعية وأطر حديثة تحمي المجتمع والمواطن من فوضى تهدد استقرار الوطن، كذلك الحفاظ على حقوق الدولة المالية والضريبية، مؤكدة أنها ستتقدم بداية دور الانعقاد القادم بمشروع قانون جديد لتقنين عمل سوق إعلانات السوشيال ميديا، لاقتضاء حق الدولة من هذا المورد الاقتصادي، وكذلك إقرار حماية أدبيه وأخلاقية للوطن والمواطن.

وأضافت أبوشقة، في تصريحات لها اليوم، بأن هناك سوق تجاري كبير واقتصاد موازي ومليارات الجنيهات تنفق ويتحصل عليها القائمين على هذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي دون رقيب ودون حساب، أشبه باقتصاد موازي بدون مراقة، ولا بد من آلية تشريعة تمكن الدولة من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذا السوق الفوضوي، للمساهمة في زيادة موارد الدولة ودخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظلة الرقابهة الضريبية للدولة، ومن الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد المالية والرقابية التي تفرضها الحكومة على أي مورد اقتصادي.

وشددت على ضرورة إقرار قواعد حماية المستهلك في السلع والمنتجات التي تباع عبر هذه الوسائل للتحقق من مدى فاعليتها وسلامتها وإقرار حماية للمواطن والمستهلك طبقا للدستور والقانون.

وتابعت أبوشقة بأن التقنين ليس لأحكام السيطرة والرقابة المالية فقط، وإنما للعمل على تقنين كيان فوضوي يعمل على بث الشائعات ومحاولات التشويه للإنجازات التي تحدث في الدولة المصرية، حيث أن مصر بها أكثر من 10 ملايين حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي بدون رقابة.

النائبة أميرة ابوشقة مجلس النواب مواقع التواصل الاجتماعي اقتصاد موازي تقنين عمل سوق إعلانات السوشيال ميديا

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