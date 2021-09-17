تطبيق الغرامات غدًا.. عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

تنتهي غدا السبت ١٨ سبتمبر، المهلة التي قررتها الإدارة العامة للمرور لتركيب الملصق الإلكتروني، ويتوقع أن تفرض إدارة المرور عقوبات على المخالفين القرار، والممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني أو إخفائه أو إتلافه أو العبث به.



ترصد لكم "الدستور" العقوبات المتوقع فرضها على المخالفين عن تركيب الملصق:



- الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر



- فرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.



- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

وذكرت الوزارة تفاصيل البدء في تطبيق "السحب الإداري" لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، وهي 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه "المسحوبة" رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني مقابل 150 جنيهًا.

كانت الداخلية قد أعلنت عن تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيًا لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، وأنه سيبدأ تفعيل عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بداية من 18 سبتمبر المقبل.

وقالت الداخلية، في بيان لها: "تُهيب وزارة الداخلية بالسادة مالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021".

واصلت وزارة الداخلية تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات بجميع محافظات الجمهورية، والذي يحميها من التعرض للسرقة ويحافظ على حق المواطن أثناء وقوع الحوادث أو الجرائم.



أهداف مشروع الملصق الإلكتروني للسيارات



يهدف مشروع الملصق الإلكتروني للسيارات إلى حماية السيارات من الجرائم والسرقة، وكذلك له عدة فوائد.



1- تسهيل الوصول لبيانات السيارات حال وقوع حوادث طرق.



2- تحديد أماكن الكثافات المرورية وتوجيه الخدمات المرورية لها.



3- إعادة تسيير الحركة المرورية وسحب الكثافات، من خلال شبكة معلومات وقاعدة بيانات ضخمة مسجل بها كود الملصق وبيانات السيارة بشكل كامل.



4- استخدامه في تحديد أحقية سير المركبة في أي طريق من عدمه.



5- يساعد في التعرف على السيارات المطلوبة أمنيا أو مبلغ بسرقتها، والسيارات منتهية الترخيص فور مرورها من بوابات إلكترونية مُثبتة بالطرق.



6- التعرف على السيارة وضبطها في الحال، ما يساعد في تحقيق الانضباط المروري بشكل سريع وفوري.



طريقة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات



1- يتجه صاحب السيارة إلى وحدة المرور التابع لها ويطلب تركيب الملصق.



2- يوضع في مكان محدد بالزجاج الأمامي للسيارة.



3- يحتوي الملصق مجموعة من البيانات، بينها رقم المركبة وبياناتها الكاملة، ويتلف إذا ما حاول أحد نزعه من مكانه.



4- يستخدم في تطبيقات أخرى مثل سداد رسوم الطرق ورسوم أماكن الانتظار.



5- تتم قراءة البيانات من خلال الأجهزة الموجودة مع رجال المرور.



6- لا يرتبط تركيب الملصق بموعد ترخيص المركبات، حيث يتجه مالك السيارة إلى وحدة المرور التابع لها لاستخراج الملصق واستخدامه بشكل فوري دون الحاجة للانتظار لموعد ترخيص المركبة.



7- لا يجوز تسيير المركبة دون الملصق أو إخفائه أو التلاعب فيه، لأنه يحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، وأنّ الترخيص سيكون متوقفًا على تركيب الملصق الإلكتروني على السيارة.