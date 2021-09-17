الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة حالة تعدي على أملاك الدولة ضمن الموجة 18 في المنيا

إزالة تعدي علي أرض
إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا جهودها المبذولة لإزالة التعديات والبناء المخالف على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، ضمن أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ونجحت في إزالة حالة تعدي على أملاك الري بقرية زهرة كما قامت بإنارة طريق أبو عياد بقرية صفط الخمار وتركيب 14 كشاف إنارة استجابة لشكاوي المواطنين.

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إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا

وقال محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية، إن الوحدة المحلية بالقرية شنت حملة بحضور الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المركز والمدينة ومسئول حماية النيل وبتأمين من قوات الشرطة لإزالة حالة تعدى على أملاك الري بمساحة 550 متر بقرية زهرة التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا

إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا

إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا
إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا
إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا
إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا
إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا
إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا
إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا
إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا
إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا
إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا
إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا
إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا
إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا
إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة ضمن الموجة 18 بالمنيا
المنيا إزالة تعدي علي أملاك الدو قرية زهرة إنارة طريق أبو عياد الأنتهاء من بناء مدخل قرية صفط الخمار الدكتور رجب قياتي اللواء ياسر عبد العزيز

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وائل لطفي

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