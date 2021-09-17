البرلمان العربي يثمن لقاء الرئيس السيسي وعاهل البحرين في شرم الشيخ

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الخميس، في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن العلاقات البحرينية المصرية تعد أحد ركائز الاستقرار في المنطقة.

وكتب العسومي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "نثمن لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعكس خصوصية العلاقات البحرينية المصرية، التي تمثل نموذجًا يُحتذى به، وإحدى الدعامات الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، اجتماعًا في شرم الشيخ، مع عاهل البحرين، حيث تم استعراض سبل دفع مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة.

وأعرب عاهل البحرين عن اعتزازه بما يجمع بين مملكة البحرين ومصر من روابط أخوية وطيدة وعلاقات تاريخية عريقة تزداد رسوخًا وتطورًا بفضل العناية الدائمة والرعاية المستمرة والإرادة المشتركة للبلدين، وحرصهما على دفع آفاق التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا والتطورات، مما يجعلها نموذجًا للترابط والتكاتف بين الأشقاء.

ونوه بما تشهده مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من جهودٍ ضخمة وخطواتٍ جبارة في كل المجالات وإنجاز مشاريع وطنية كبرى ومبادرات تنموية رائدة قادرة على إحداث نهضة كبرى وتقديم تجربة ملهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك تجاه جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل عادل ودائم وشامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقًا لحل الدولتين بما يخدم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، وجددا التأكيد على دعم المبادرة السعودية لوقف الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.