برلماني: الرئيس السيسي حريص على توجيه رسائل تدعم حفظ الأمن

ثمن النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المداخلة الهاتفية ببرنامج التاسعة، مؤكدا أن الرئيس أكد على ضرورة أهمية تحديد الخطاب الديني لكي يتواكب مع التطورات المجتمعية التي فرضها الزمن الحالي، لا سيما في ظل وجود العديد من التجاوزات الخاطئة التي تصدر من قبل البشر وتحتاج الآن لمعالجة جديدة قد لا تكون قد تم التعامل بها خلال السنوات بل العقود الماضية

ولفت يحيي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي طمأن المصريين جميعا عن أن الدولة المصرية محمية بحماية إلهية ولن يستطيع أحد المساس بها أو بأمنها أو بمجرد العبث بخطة التنمية المتكاملة التي وضعتها القيادة السياسية وساهمت في توصيل الدولة إلى هذه الصورة التي جعلتها تقف بين مصاف الدول المتقدمة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي كان حريص على مكاشفة المواطنين بكافة الحقائق والإشكاليات التي تواجه المجتمع، ولكن لم يتحدث عن مشكلة الا وأوجد لها حل يساهم في القضاء عليها من الجذور وليس بحلول نصفية أو مسكنات.

وكان قد أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة القناة الأولى، تطرق خلالها إلى العديد من الملفات الهامة فضلا عن الاستجابة لمناشدة بوسي سعد أول امرأة تعمل في مهنة الحدادة بالمنصورة من خلال توفير كافة احتياجاتها برعاية مباشرة من رئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدين لا يمكن أن يصطدم مع التطور الحضاري، مؤكدا أننا ولدنا بالدين والفهم وحكمة ربنا “ااالله عمل الأديان اللي نزلت على الأنبياء والرسل والحضارة دي بتاعة ربنا".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن ثوابت الدين لا يمكن أن نتناقش فيها، مشيرا إلى أنه لا يمكن مناقشة الأمور الفقهية مع التطور الحضاري.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن “الدين مش هيضيع أبدا، الله سبحانه وتعالى أنزل كتب ورسل، يا ترى إحنا كعلماء دين مستعدين وعارفين كدة ولا لأ”.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اصطدام الدين مع التطور الحضاري يعود لأخطاء البشر.

