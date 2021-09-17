8 وفيات و706 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى لبنان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في لبنان، إلى 614688 حالة، بعد تسجيل 706 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى8210 بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 657 من بين المقيمين و49 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 614688 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8210 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 26.8 في المئة والذين تلقوا الجرعة الأولى 32.7 في المئة من سكان لبنان حتى اليوم .

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.