الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

عمرو دياب يحيى حفل إطلاق مشروع White 14 بالعاصمة الإدارية لشركة إم بى جى

جريدة الدستور

أحيا الميجا ستار عمرو دياب، اليوم الخميس، حفلًا غنائيًا بأحد فنادق القاهرة، بمناسبة إطلاق مشروع White 14 لشركة إم بي جي للتطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعدما لاقى المشروع الجديد لشركة إم بي جي نجاحًا منقطع النظير منذ الإعلان عنه، للثقة في تاريخ الشركة في تسليم المشروعات في ميعادها بأعلى جودة وخدمات ما بعد البيع من ناحية، والموقع والتصميم الرائع الذي ينفرد به المشروع من ناحية أخرى.

مشروع White 14 هو عبارة عن برج متعدد الاستخدامات »تجاري وإداري» مكون من طابق أرضي و14 دورا، ويضم كل طابق 29 مكتبًا بمساحات تبدأ من 37 حتى 80 مترا مربعا، بالإضافة إلى وحدات تجارية بمساحات متنوعة تبدأ من 32 حتى 200 متر مربع.

وينفرد مشروع White 14 بموقع متميز بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإطلالة مباشرة على النهر الأخضر، ومنطقة الأبراج السياحية، وفي الوقت نفسه قريب من مسجد مصر وفندق الماسة مما يجعله الأنسب للباحثين عن وحدات للعمل أو للاستثمار، خاصة مع المزايا الفريدة التي توفرها شركة إم بي جي، سواء التصميم المميز أو خدمات الإدارة المحترفة وكذلك خدمات ما بعد البيع.

في هذا الصدد قال الدكتور عمرو العدل، الرئيس التنفيذي لشركة إم بي جي للتطوير العقاري، إن الشركة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتوسع في محفظة مشروعات الشركة داخل العاصمة الإدارية وخارجها، في ظل ما يتميز به القطاع العقاري من مزايا تنافسية عديدة، سواء ارتفاع حجم الطلب أو طرح فرص استثمارية جديدة بالمدن الجديدة، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي حققته شركة إم بي جي في تنفيذ مشروعيها «بوكا» و«ريفر جرين»، وفقًا للمخطط الزمني لتصبح الشركة من أوائل الشركات التي تقترب من تسليم وحدات لعملائها في المواعيد المتفق عليها.

وأشار عمرو العدل إلى دور إدارة القطاع التجاري بشركة إم بي جي للتطوير العقاري في وضع استراتيجية ناجحة للترويج لمشروعات الشركة، بالتعاون مع شركات التسويق العقاري، وهو ما ساهم في تحقيق مبيعات قياسية، مشددا على أهمية دور شركات التسويق العقاري في الترويج للمشروعات العقارية، وطرح أفضل البدائل للعملاء.

يذكر أن مشروع White 14 هو ثالث مشروع لشركة إم بي جي للتطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليرتفع إجمالي استثمارات الشركة بالعاصمة إلى 7 مليارات جنيه، وتضم محفظة الشركة مشروعي بوكا السكني على مساحة 41 فدانًا، ونجحت الشركة في تسويق 90% من المشروع، والمشروع الثاني "ريفر جرين"، وهو مركز طبي متكامل باستثمارات تبلغ مليار جنيه.

تعد شركة «MBG» للتطوير العقاري من أبرز شركات التطوير العقاري في منطقة الدلتا، وتضم محفظتها مشروعات طبية وسكنية وتعليمية، منها مشروع سكنى بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، ومشروع «صن ست» برأس البر بمحافظة دمياط، والمركز الطبى العالمى بالمنصورة، وElite Medical Tower، ومشروع العلا سيتى، وGehaan Medical Center فى مدينة المنصورة.

عمرو دياب مشروع White 14 شركة أم بي جي العاصمة الإدارية الجديدة عمرو العدل

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وائل لطفي

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