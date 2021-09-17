الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

بالصور..وزيرا المالية والصناعة يفتتحان معرض "صنع في بورسعيد"

وزيرا المالية والصناعة يفتتحان معرض «صنع في بورسعيد»

وزيرا المالية والصناعة
وزيرا المالية والصناعة يفتتحان معرض "صنع في بورسعيد"

افتتح محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، معرض "صنع في بورسعيد" المقام في نطاق حي الشرق، وذلك بحضور السفيرة فايزة أبو النجا، المستشار الحالي لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، ومحمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، وأعضاء مجلس الإدارة.

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وزيرا المالية والصناعة يفتتحان معرض "صنع في بورسعيد"

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن بورسعيد تشهد تنمية صناعية غير مسبوقة، وأن هذا المعرض هو أحد ثمار تلك التنمية فالدولة المصرية أنشأت 165 مصنعًا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد خلال 5 سنوات، وأنه من بين تلك المصانع الجديدة هناك 138 مصنعًا للشباب، مؤكدًا على أنهم يدعمون المستثمر الجاد من خلال حزمة من التسهيلات في التراخيص والمرافق، فضلًا عن مساعدة المتعثرين في حل مشاكلهم، كذلك مساعدتهم على تسويق منتجاتهم في السوق المحلي والنفاذ بمنتجاتهم في الأسواق العالمية.

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وزيرا المالية والصناعة يفتتحان معرض "صنع في بورسعيد"

وأوضح أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تضم 336 مصنع منتج، بتكلفة استثمارية أكثر من 14 مليار جنيه، لتوفير فرص عمل للشباب وضخ استثمارات للدولة المصرية، موجهًا الشكر للغرفة التجارية ببورسعيد ومجلس إدارتها برئاسة الأستاذ محمد سعدة، على جهودهم في تنظيم المعرض.

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وزيرا المالية والصناعة يفتتحان معرض "صنع في بورسعيد"

ومن جانبه، أكد محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، على أن المعرض هو نتاج التنمية الصناعية غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد في عهد فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ويهدف إلى تشجيع المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصناعية على أرض بورسعيد، خاصة للشباب وصغار المستثمرين، ومساعدتهم على النفاذ بمنتجاتهم إلى السوق المحلي، تحت شعار "صنع في بورسعيد".

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وزيرا المالية والصناعة يفتتحان معرض "صنع في بورسعيد"

وقدم رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد الشكر إلى اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على التنمية الصناعية التي تشهدها بورسعيد، ورعايته لإقامة المعرض، وموجهًا الدعوة لأهالي بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى لزيارة المعرض كونه فرصة كبيرة لشراء احتياجاتهم من المنتجات المختلفة.

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وزيرا المالية والصناعة يفتتحان معرض "صنع في بورسعيد"

ويشارك في معرض "صنع في مصر" 26 عارض موزعين على 48 جناح، ويضم منتجات المنشآت الصناعية على أرض بورسعيد، ومنها: "الحلويات، ومنتجات الألبان، الدهانات، المواد الغذائية، الملابس الجاهزة، العطور والبخور، المصنوعات الجلدية، الزيوت، المنسوجات، البطاريات، الأدوات الكهربائية، الكرتون، وفرش السيارات".

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وزيرا المالية والصناعة يفتتحان معرض "صنع في بورسعيد"
وزير صنع بورسعيد معرض افتتاح المرحلة الاولي

رئيس التحرير

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