مغاوري: مشروع قانون لمواجهة التسول.. وآلية للتحقق من مصادر دخلهم

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن الحزب والكثير من التيارات لاحظوا استفحال وتفشي واستشراء ظاهرة التسول، والتي تعتبر الباب الملكي لاختفاء الأطفال، لاستخدامهم فى التسول.

وأضاف مغاوري، في تصريح لـ"الدستور"، أن هذه الظاهرة انتشرت في المجتمع المصري رغم جهود الدولة التي تبزل لحفظ كرامة الإنسان المصري عبر توفير مصادر دخل، مثل معاش تكافل وكرامة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تعمل الأن على النهوض بما لا يقل عن 60% من الشعب المصري.

ولفت رئيس برلمانية حزب التجمع إلى أن الحزب يعيد النظر مرة أخرى في مشروع مكافحة التسول الذى يعود تاريخة الى الثلاثينيات من القرن الماضي.

وتابع أن الحزب سيعمل على إعادة النظر والتقدم بتشريع جديد لمكافحة التسول خلال دور الانعقاد القادم.

وأشار مغاوري إلى أن فلسة الحزب في هذا التعديل المشروع، هو تشكيل شرطة مجتمعية على غرار شرطة السياحة وشرطة المرافق، وتكون مهمتها مكافحة التسول، والشخص الذي يضبط فى حالة تسول بأي شكل من الأشكال يتم احتجازه والتحقق أنه لا يمتلك أي مصدر دخل، ليدمج ضمن مظلات الحماية التي توفرها الدولة لهذه الفئات، وإذا كان له دخل ويحترف التسول يعاقب.

وأكد مغاوري أن الهيئة البرلمانية للحزب لا تعمل فى جزيرة منعزلة، وإنما جزء من مجلس به على الأقل 13 هيئة برلمانية.