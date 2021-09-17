سجل فورًا.. لينك تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2021

طريقة تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. يتسأل الكثيرون من طلبة الدبلومات الفنية عن الخطوات الصحيحة للتسجيل عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي المصرية عن وجود كثير من الأماكن الشاغرة لطلبة الدبلومات الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021

ترصد "الدستور" في هذا التقرير طريقة تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2021 و الرابط الرسمي للتنسيق في الدبلومات الفنية و الأماكن الشاغرة بالكليات لهم.

طريقة تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2021

يبدأ طالب الدبلوم الفني أو الطالبة بالقيام بتسجيل الدخول من خلال بوابة الحكومة المصرية الخاصة بالتنسيق، والقيام بالضغط على اختيار الأيقونة في المرحلة الثالثة من التنسيق.

ويقوم الطلبة بعد ذلك بكتابة كافة البيانات وذلك لتسجيل الرغبات كاملة “الاسم الرباعي”، "الرقم القومي"، وكتابة “المجموع الحاصل عليه الطالب” بالثانوية الفنية، وكتابة “محل الإقامة” و “الشعبة الدراسية” المقيد بها الطالب.

ويجب أن يستعين الطالب بالقائمة الخاصة بجميع الكليات المتاحة وذلك للقيام بتسجيل الرغبات، والتأكيد على القيام بالضغط على زر الحفظ وذلك عقب التأكد من تسجيل الرغبات كاملة في الرابط .

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx

الرابط الرسمي بالتنسيق في الدبلومات الفنية 2021

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx

يتيح الرابط التالي التسجيل في التنسيق للدبلومات الفنية 2021، ويتم الدخول من خلال بوابة الحكومة المصرية الخاصة بالتنسيق، من خلال القيام بالضغط هنا.

الأماكن الشاغرة في الكليات بالدبلومات الفنية

وأكدت وزارة التعليم العالي المصرية، عن وجود العديد من الأماكن الكثيرة الشاغرة لطلبة الدبلومات الفنية بتنسيق الجامعات 2021، والتي قد تصل إلى 50 كلية متاحة، وذلك بالإضافة ل 150 معهدًا، ويشترط قبول طلبة التعليم الفني لحصولهم على الدرجات العالية بنتيجة السنة النهائية بشهادة الدبلوم.

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ومن بين هذه الكليات التي تتاح لطلبة التعليم الفني 2021، كلية الزراعة بالجامعات المختلفة، كلية السياحة والفنادق، كلية التربية النوعية، كلية التجارة بالجامعات الحكومية المختلفة، كلية التربية بالجامعات الحكومية، كلية الفنون التطبيقية، بالإضافة إلى جانب كلية الآثار شعبة ترميم آثار، كلية التمريض، وأخيرا كلية الهندسة والتعليم الصناعي والفنون.