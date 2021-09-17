حظر احتفالات مولد السيد البدوى بطنطا والمقرر له شهر أكتوبر

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، استمرار حظر إقامة مولد السيد البدوى بطنطا والمقرر له شهر أكتوبر سنويًا، ومنع كافة الاحتفالات المصاحبة له، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وأشار الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، أن مايتم تداوله بشأن هذا الصدد، أو التجهيز لإقامة المولد فى موعده الشهر المقبل، لا أساس له من الصحة، خاصة وأن المولد يتوافد عليه الآلاف من شتى محافظات الجمهورية، وهو مايعطى فرصة لانتشار الإصابة بكورونا.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربي أن الهدف الأول من استمرار إلغاء المولد هو حماية المواطنين من فيروس كورونا.

ويحتفل آلاف المواطنين من مصر والجنسيات المتعددة سنويًا بذكرى مولد السيد البدوي، وذلك من خلال سماع أناشيد وطقوس صوفية، حيث يمتلىء محيط مسجد السيد البدوي في مدينة طنطا بمحافظة الغربية بالجماعات الصوفية المختلفة من “الشاذلية والرفاعية والحامدية والشبراوية”.



كما تابع الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، فعاليات القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري بقرية قرانشو التابعة لمركز ومدينة بسيون، وذلك في إطار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بقرى المحافظة.

أشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة من قبل أطباء إدارتي الرعاية والتناسليات بالمديرية وأطباء إدارة بسيون البيطرية، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ127 حيوان، و1400 طائر، صرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية أنه تم تحصين الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز "الموجات فوق الصوتية"، سحب عينات دم من بعض الحيوانات للتأكد من عدم إصابتها بمرض البروسيلا، وترقيم وتسجيل المواشي.