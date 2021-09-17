آفاق التعاون الثقافى والسياحى بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجى فى ظل الوضع الراهن (1)

تأليف:

أ.د. شه لي أستاذة اللغة العربية بكلية اللغات الأجنبية- جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية ببكين، الصين.

السيد/ شي يوه وين الوزير المفوض والمستشار الثقافي بسفارة الصين لدى مصر ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

بدأت التبادلات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأصبحت دول مجلس التعاون الخليجي الآن أهم شريك اقتصادي وتجاري للصين في الشرق الأوسط، ومن أهم الشراكات الاقتصادية التجارية للصين على مستوى العالم، حيث حقق الجانبان إنجازات بارزة في التعاون التجاري والاستثمار، إلا أن تعاونهما الثقافي والسياحي بعيد كل البعد عن الوصول لهذا المستوى، لذا يمكننا رؤية الملابس الصينية والأجهزة المنزلية والآلات والمستلزمات اليومية وغيرها من السلع في كل مكان في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن المنتجات الثقافية الصينية نادرة. والصينيون يعرفون أن دول مجلس التعاون الخليجي غنية بالنفط وتؤمن بالإسلام، لكن ليست لديهم معرفة كافية بالثقافة والسياحة في هذه الدول، والسبب الرئيسي هو أن الجانبين لم يتوفر لديهما الاهتمام الكافي بالتبادلات الثقافية، وخاصة تطوير الصناعات الثقافية لفترة طويلة مع قلة الاستثمار فيها. ويرجع هذا لعدة أسباب منها أن:

أولا. الحكومة هي القوة الدافعة الرئيسية للتعاون الثقافي والسياحي الثنائي حتى الآن، حيث اعتمد التعاون الثقافي والسياحي الثنائي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي على الترويج الرسمي. منذ عام 1981 وقعت الصين على التوالي اتفاقيات التعاون الثقافي مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي إطار اتفاقيات التعاون الثقافي وقعت عددًا من الخطط التنفيذية للتعاون السنوي.

فمنذ سبعينات القرن العشرين، أقامت الصين علاقات دبلوماسية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ووقعت منذ الثمانينات عددًا من اتفاقيات التعاون الثقافي الثنائية وبعد تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح في أواخر السبعينات، صار الاقتصاد الصيني غير مقيد وتطور بشكل سريع، ونتيجة للتكامل الهائل في التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تطور التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بشكل سريع. إلا أن الحكومة الصينية تولي اهتمامًا أقل بكثير لتطوير الصناعات الثقافية عن التنمية الاقتصادية. وظهر مفهوم الصناعات الثقافية متأخرًا، وتأخر تطورها كثيرًا عن التنمية الاقتصادية. في الوقت نفسه، لا تتفق دول مجلس التعاون الخليجي تماما مع هذا المفهوم. فكانت أنشطة التبادل الثقافي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى لعقود من الزمان تتم بشكل رئيسي في إطار المؤسسات الحكومية، وكان شكل ومحتوى وتواتر الأنشطة محدودا للغاية. لكن مع دخول القرن الحادي والعشرين، وانتشار مفهوم الصناعات الثقافية على الصعيد العالمي، أولت حكومات الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى اهتمامًا أكبر بالصناعات الثقافية؛ مما دفع بالثقة السياسية المتبادلة المعززة بشكل مستمر والتبادلات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وساعدت في زخم وتقوية التبادلات الثقافية بين الجانبين، ودخل التبادل والتعاون الثقافي والسياحي الثنائي عصرًا جديدًا من التطوير الشامل والتنمية السريعة.

وفي مطلع عام 2016، أصدرت الحكومة الصينية "وثيقة سياسة الصين مع الدول العربية"، والتي قدمت تخطيطًا استراتيجيًا وتصميمًا عال المستوى من أجل التنمية المستدامة للتبادلات الثقافية والتعلم المتبادل بين الصين والدول العربية، مؤكدة أن "الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية، لإثراء التنوع الحضاري المختلف، ولتعزيز التبادلات والتعلم المتبادل بين مختلف الحضارات. والعمل على تدعيم التبادلات الإنسانية بين الصين والدول العربية، وتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتعليم والثقافة والصحة والإذاعة والسينما والتلفزيون، وتحقيق التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة بين الشعب الصيني والشعوب العربية، ومَد جسور التواصل والتعارف بين الصين والدول العربية، ودفع التنمية وتقدم الحضارة الإنسانية".

وخلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية في يناير 2016، شهد مع الملك سلمان توقيع "مذكرة تفاهم حول تعزيز تبادل التراث الثقافي والتعاون" من قبل رؤساء مؤسسات التراث الثقافي الصيني والسعودي.. في العام نفسه وقعت الصين والمملكة العربية السعودية "الخطة التنفيذية لاتفاقية التعاون الثقافي والتعليمي بين حكومتي جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية من عام2017 إلى عام 2021" في ديسمبر من العام نفسه، وقعت الصين والمملكة العربية السعودية "خطة تنفيذية للتعاون في مجال السياحة بين المؤسسات السياحية الوطنية الصينية والمؤسسات السياحية والتراثية الوطنية السعودية"، حيث يتعاون الجانبان في تبادل المعلومات، والتعاون في إحصاء البيانات، والتعليم والتدريب السياحي، والاستثمار السياحي، وتعزيز التنسيق داخل المنظمات الدولية وغيرها.

وفي عامي 2017 و2021، وقعت الصين على التوالي اتفاقيات حول إنشاء مراكز ثقافية بالتبادل مع الكويت والبحرين، وفي عام 2018، وقعت مذكرة تفاهم بشأن التأسيس المتبادل لمركز ثقافي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والصين قيد التفاوض بينها وبين سلطنة عمان وقطر لإنشاء مراكز ثقافية.

في عام 2021، وقعت الصين مع البحرين وعمان على التوالي "الخطة التنفيذية للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والسياحة لجمهورية الصين الشعبية ومكتب الثقافة والتراث الثقافي لمملكة البحرين من عام2021 إلى عام 2025"، و"الخطة التنفيذية بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة سلطنة عمان بشأن الثقافة والصحة والإعلام من عام 2021 إلى عام 2025".

ثانيا. التعاون والتنمية في المجال الثقافي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.

من نوفمبر 1980 إلى يوليو 1981، أكملت السفينة العمانية "صحار" المصنعة على طراز الصحار القديم رحلتها من مسقط عاصمة عمان إلى مدينة قوانختشو بالصين؛ وفي عام 1991، نظمت عمان أسبوعًا ثقافيًا في الصين، وتعاون الجانبان على إنشاء نصب تذكاري في قوانختشو، احتفاءً برحلة "صحار" الناجحة؛ في أكتوبر 1997، نظمت دول مجلس التعاون الخليجي الست أسبوع الثقافة الخليجية في الصين لأول مرة. من عام 2006 إلى عام 2018، أقامت الدول العربية بنجاح أربعة "مهرجانات فنية عربية" في الصين، وأرسلت دول مجلس التعاون الخليجي وفودًا للمشاركة وشاركت في "منتدى وزراء الثقافة الصيني العربي". نظمت الصين منذ عام 2009 ولمدة 10 أعوام متتالية نشاطات"التعرف على الصين تلاها الزيارة الإبداعية للفنانين العرب المشهورين للصين"، حيث تتم دعوة الفنانين العرب لزيارة الصين، وشارك عشرات من أشهر الرسامين والنحاتين وغيرهم من الفنانين الخليجيين في سلاسل من الأنشطة الإبداعية.

وفي عام 2010، استثمرت المملكة العربية السعودية وشيدت جناحها في معرض شانغهاي الدولي (اكسبو)، والذي جمع بين التقنيات الحديثة والفن الإسلامي، وحظي بشعبية كبيرة بين السياح الصينيينوسياح الدول الأخرى بعد انتهاء المعرض تبرعت المملكة العربية السعودية في سخاء بالجناح للصين.

وفي ديسمبر 2016، قام الرئيس شي جين بينغ والملك سلمان بزيارة وحضور الحفل الختامي لـ"الطريق العربي __ المعرض للآثار الثقافية السعودية المكتشفة"، والذي يعد أكبر معرض للآثار الثقافية السعودية أقيم في شرق آسيا في السنوات الأخيرة في سبتمبر 2020، تم تسجيل الحفل الموسيقي للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمملكة العربية السعودية، وتم إطلاقه وبثه بنجاح عبر الانترنت من بكين.

في أبريل 2011، أقيم في بكين "الأسبوع الثقافي الكويتي" كفعالية ثقافية للاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والكويت وفي ديسمبر من نفس العام، أقيم "الأسبوع الثقافي الصيني" بالكويت في أبريل 2021، احتفالا بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والكويت، أقيم "المعرض الرقمي للتراث الثقافي غير المادي للصين والكويت" في قوانغدونغ الصين. ضمَّ المعرض 60 مظهرًا بارزًا للتراث غير المادي للصين والكويت وعبر الإنترنت ومن خلال الحضور والزيارة، وأبرز السحر الفريد للثقافة التقليدية المتميزة للبلدين. وفي الفترة من 23 إلى 26 يناير 2016، ترأس وزير الثقافة الصيني آنذاك لوه شوجانغ وفدًا لزيارة قطر وحضر حفل افتتاح "العام الثقافي الصيني القطري" برفقة وزير الثقافة والفنون والتراث القطري حمد بن عبدالعزيز الكواري، والتي تعد أول سنة ثقافية تنظمها الصين بالاشتراك مع دولة خليجية.

يعد معرض بكين الدولي للكتاب أحد أكبر المعارض الأربعة الرئيسية للكتاب على مستوى العالم. وقد شاركت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كضيفي الشرف على المعرض، وشارك ناشرون في المعرض من عمان ومصر ودول عربية أخرى.

تبعث الصين في كل عام بفرق فنية مختلفة لزيارة دول الخليج، مقدمة للسكان المحليين عروضا متميزة للأغاني والرقصات الشعبية الصينية والألعاب الأكروباتية والمسرحية والموسيقية وغيرها من العروض الثقافية الأخرى. كما أقيم في دول الخليج العديد من المرات "الأسبوع الثقافي الصيني" و"مهرجان الفنون الصينية" و"عيد الربيع الصيني السعيد" و"الرحلة الثقافية الصينية العربية على طريق الحرير" وغيرها من الفعاليات الثقافية. في عام 2008، توجهت فرقة بكين للرقص إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في العرض المسرحي المبهر "حلم زايد" الذي تم تنظيمه للاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وإحياءً لذكرى الرئيس المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. نظمت وزارة الثقافة الصينية بالاشتراك مع مؤسسة أفيس دبي الإماراتية سلسلة من العروض والمعارض في احتفالات "السنة الصينية الجديدة بالإمارات العربية المتحدة" لمرات عديدة وفي عام 2019، توجه فريق تيانجين للووشو إلى أبوظبي للمشاركة في عروض بطولة "كأس آسيا السابعة عشر لكرة القدم"، وللمشاركة في فعالية "السنة الصينية الجديدة 2019 في الإمارات العربية المتحدة". كما سافرت فرق الفنون الصينية إلى عمان عدة مرات للمشاركة في "مهرجان مسقط للفنون".

بالإضافة إلى ذلك، يقيم الفنانون الصينيون والفرق الفنية الصينية معارض فنية وعروضا متنوعة في دول الخليج، مثل معرض التطريز الصيني في عمان عام 2008؛ ومعرض الخزف الصيني في البحرين عام 2008؛ ومعرض أعمال الرسامات الصينيات المشهورات في الكويت عام 2011؛ وفي 2017 أقيم مهرجان الفوانيس الصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي أبريل 2013، ترأس تساي ووزير الثقافة الصيني آنذاك وفدًا لحضور حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لـ"مهرجان الجنادرية للتراث الثقافي" في المملكة العربية السعودية، لكون الصين ضيف شرف المهرجان. وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الصين في فعاليات ثقافية مهمة في المملكة العربية السعودية كضيف شرف منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمملكة العربية السعودية منذ 22 سنة، كما أنه يعد أكبر حدث ثقافي شامل يقام بأغنى أداء وأثرى محتوى في المملكة العربية السعودية، وقد أحدث أصداء واسعة النطاق في المملكة العربية السعودية، وعمق بشكل فعال التفاهم المشترك والتبادلات الثقافية بين الشعبين.

وفي فبراير 2017، أقيم العرض الأول لأول مسلسل رسوم متحركة إنتاج صيني سعودي بعنوان " كونغ شياو شي وحكيم". حضر العرض وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي؛ ورئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، وسفير الصين لدى السعودية لي هوا شين. وفي ديسمبر 2017، نظمت وزارة الثقافة والإعلام السعودي ووزارة الثقافة الصينية سلسلة من الأنشطة في الرياض منها "الرحلة الثقافية على طريق الحرير الصيني العربي - الأسبوع الثقافي الصيني". هذه هي المرة الثانية التي نظمت فيها الصين فعالية أسبوع ثقافي في السعودية بعد مرور 7 سنوات. وفي سبتمبر 2018، أقيم معرض "كنوز الصين" في المتحف الوطني بالرياض، وقد استضاف المعرض الهيئة الوطنية للتراث الثقافي الصيني والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للمملكة العربية السعودية. بلغ إجمالي المعروضات 264 قطعة، وكانت نسبة معروضات الدرجة الأولى الممتازة حوالي 17٪.

تم إطلاق القناة العربية CCTV رسميًا في عام 2009، وتغطي منطقة الشرق الأوسط من خلال الأقمار الصناعية العربية وقمر النيل سات، وتبث على مدار 24 ساعة في اليوم. وفي ديسمبر 2010 ، افتتح CCTV في دبي مكتب الشرق الأوسط للمراسلين. لقد دخل نمط الاتصال الإعلامي الصيني العربي إلى العصر الرقمي، كما أن استخدام المحطات الفضائية عبر الأقمار الصناعية والمواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة قد كسر نمط التواصل التقليدي. من بين 12 موقعًا إخباريًا مركزيًا رئيسيًا في الصين، دشنت Xinhuanet و People's Daily Online و China Net و International Online و China Internet TV مواقع إلكترونية باللغة العربية ؛ كما نشرت قناة الجزيرة القطرية ووكالة الأنباء السعودية أخبارهما باللغة الصينية وفي أوائل عام 2016، أثناء زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ثلاثة دول شرق أوسطية، بدأ تعاون وكالة أنباء شينخوا مع "جريدة الأهرام" في مصر و"جريدة الرياض" في المملكة العربية السعودية، نشرت الجريدتان العربيتان مقالة موقعة للرئيس شي جين بينغ و مقالات الخبراء الصينيين حول العلاقات بين الصين ومصر والصين والمملكة العربية السعودية والعلاقات الصينية العربية، وسرعان ما نشرت قراءات الدوائر الحكومية والأوساط الأكاديمية الصينية حول العلاقات الصينية العربية وقضايا الشرق الأوسط، ولاقت استحسانا وقبولًا جيدًا.

كما قامت الصين بتأسس عدد من معاهد كونفوشيوس المتخصصة في تدريس اللغة الصينية في الإمارات والبحرين،. وفي عام 2010، افتتحت جامعة الملك سعود قسم اللغة الصينية وفي ديسمبر 2018، أرسل مقر معهد كونفوشيوس الرئيسي في الصين مدرسين صينيين لأول مرة إلى جامعة الملك سعود بالسعودية لتدريس اللغة الصينية وفي فبراير 2019، قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بزيارة ناجحة للصين وترأس الدورة الثالثة للجنة الصينية - السعودية رفيعة المستوى، وأعلن إدراج تدريس اللغة الصينية في مناهج التعليم الوطنية في المملكة العربية السعودية. ابتداءً من العام الدراسي الجديد في سبتمبر 2019، دمجت دولة الإمارات اللغة الصينية في نظام التعليم الوطني، وبدأت حوالي 60 مدرسة عامة من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية رسميًا فصول اللغة الصينية، وستقوم لاحقًا بالترويج لتدريس اللغة الصينية في 200 مدرسة حكومية. من ناحية أخرى، افتتح ما يقرب من 50 معهدًا وجامعة في الصين تخصص اللغة العربية، تضم أكثر من 3000 طالب. خلال زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السابق زايد بن سلطان آل نهيان الصين في عام 1990، أعلن عن تمويل بلاده لبناء "مركز زايد للدراسات العربية والإسلامية" في جامعة الدراسات الأجنبية بكين. لعب المركز على مر السنين دورًا كبيرًا في دعم الطلاب الجامعيين وطلاب الماجستير والدكتوراه والباحثين الآخرين. كما تم افتتاح مكتبة الملك سعود رسميًا في جامعة بيكين مارس 2018. تبلغ مساحة المكتبة الإجمالية 12960 مترًا مربعًا، ويمكن أن تستوعب أكثر من 3 ملايين كتاب ومرجع، هي لا تعد ثروة من الكتب والمواد العربية للقراء الصينيين فقط، بل تدعم دارسي اللغة العربية في جامعة بكين والجامعات الأخرى وباحثي شئون الشرق الأوسط، كما أنها لعبت دورا مهما كحلقة وصل وجسر للتبادلات الثقافية بين الصين والمملكة العربية السعودية.

ملاحظة: بعض البيانات والمعلومات الإحصائية الواردة في المقال من موقع وزارة الخارجية الصينية https://www.fmprc.gov.cn

وموقع وزارة الثقافة والسياحة الصينية https://www.mct.gov.cn.

المراجع:

- باو تشنغ تشانج: الوضع الراهن وأسس وتحديات التبادل الثقافي بين الصين والدول العربية. غرب آسيا وأفريقيا. (1)2019

- تشن جيا.بعض الأفكار حول توجه الثقافة الصينية نحو العالم العربي. (3)2012

- دينغ جون، تشين جين. استعراض للتبادلات الإنسانية بين الصين ودول الشرق الأوسط منذ الإصلاح والانفتاح. دراسات العالم العربي. (5) 2018

- سو جيو لان،جانغ جيايينغ. التواصل عبر الثقافات للسينما والتلفزيون الصيني في الدول العربية. وسائل الإعلام اليوم (4)2021

- مين جي. التبادل الثقافي الإسلامي وقوة الصين الناعمة في العالم العربي. الانتشار الخارجي (1)2017

- ليو وي. التبادل الثقافي الصيني العربي طويل الأمد. الثقافة الوطنية. (1)2013

سيرة المؤلفين

- أ.د شه لي أستاذة اللغة العربية بكلية اللغات الأجنبية- جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية ببكين، الصين.

- السيد شي يوه وين الوزير المفوض والمستشار الثقافي بسفارة الصين لدى مصر ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.