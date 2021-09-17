بسبب الإيدز.. معهد الأمراض بجنوب إفريقيا يدعو لتطعيم صغار السن بلقاح كورونا

أعلن المعهد الوطني للأمراض السارية في جنوب إفريقيا، أنه ينبغي على الحكومة أن تدرس تطعيم المراهقين ضد فيروس كورونا، بعدما أظهرت البيانات أن السبب الأساسي الأكثر شيوعا للوفاة بين صغار السن المصابين بالمرض في البلاد خلال الموجة الثالثة للجائحة، هو إصابتهم بفيروس (إتش.أي.في) المسبب لمرض الإيدز.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء بيانا للمعهد، ومقره مدينة جوهانسبرج، وجاء فيه أنه "بالنظر إلى شيوع الإصابة بفيروس (إتش.أي.في) بين المراهقين في جنوب افريقيا، لابد أن توجيه الجهود نحو تطعيم" المصابين بمشكلات صحية أساسية ترفع لديهم مخاطر الإصابة بأعراض خطيرة جراء فيروس كورونا.



وذكر المعهد أنه "ربما تكون هناك أولوية لتطعيم الفئة العمرية ما بين 15 و18 عاما لإغلاق الفجوة المناعية".



وجدير بالذكر أن الفئة العمرية التي تقل عن 19 عاما شكلت نحو 12 بالمئة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا بحلول نهاية أغسطس الماضي، حسب بيانات المعهد، كما أن الأشخاص المصابين بمشكلات صحية أساسية مثل مرض السكري أو فيروس (إتش.أي.في) هم أكثر عرضة لتلقي العلاج بالمستشفيات أو الوفاة في حالة إصابتهم بفيروس كورونا.

وتشير بيانات وكالة الإحصاء الوطنية في جنوب إفريقيا إلى أن ما يقدر بـ8.2 مليون شخص، يمثلون نحو 13.7 بالمئة من السكان، يحملون فيروس (إتش.أي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز).

وفي سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه مع اضطرار مرفق كوفاكس المعني بالتوزيع العادل للقاحات كورونا للبدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى خفض عمليات تسليم اللقاحات المخطط لها إلى أفريقيا بنحو 150 مليون جرعة هذا العام، فإن القارة السمراء تواجه نقصا بنحو 500 مليون جرعة لأجل تحقيق الهدف المتمثل في تطعيم 40 % من السكان بحلول نهاية العام الجاري.

أشارت المنظمة في تقرير لها، الخميس في جنيف، إلى أن هذا النقص يأتي في الوقت الذي تتخطى فيه أفريقيا 8 ملايين حالة إصابة بالفيروس هذا الأسبوع.

أضاف التقرير أنه مع هذا الخفض فمن المتوقع أن يقدم كوفاكس 470 مليون جرعة من اللقاحات إلى أفريقيا هذا العام، وهي ما تكفي سوى لحوالي 17 % فقط من السكان، ونوه التقرير إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى 470 مليون جرعة أخرى إضافية للوصول إلى هدف نهاية العام وذلك حتى لو تمت جميع الشحنات المخطط لها عبر كوفاكس.