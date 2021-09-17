أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط (1202) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (عدد 6 قضايا محلات ومخازن بدون ترخيص لبيع المستلزمات الطبية) بإجمالى مضبوطات 93622 قطعة "مستلزمات طبية" بدون فواتير "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية بمحافظة بنى سويف.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسؤول عن (مصنع لتعبئة غاز البوتاجاز الصب "قطاع خاص" بمحافظة بنى سويف)، حيث تبين وجود نقص فى أوزان الإسطوانات المعبأة والموجودة بالمصنع بكمية قدرها 1,83 كيلو جرام فى الإسطوانة الواحدة لعدد 66120 إسطوانة بإجمالى عجز فى الأوزان بكمية قدرها 121 طن غاز صب، قام المذكور بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء قدرت بقيمة مالية "629200" جنيه، وكذا تبين ورود فاتورة استلام بكمية قدرها "22,500" طن غاز صب غير مثبتة بالدفاتر قدرت بقيمة مالية "117000" جنيه.

وأسفرت الجهود عن ضبط (7,5 طن لحوم مجمدة – مفروم دواجن – دهون حيوانية) بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وضبط (4,5 طن "كبدة مجمدة") بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (1,5 طن "أسماك مجمدة" معبأة داخل عبوات "مجهولة المصدر") ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك (مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط (30,48 طن "دقيق فاخر – سكر حر – زيت طعام) معبأة داخل أجولة وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن (مخزن لتجارت السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2 طن سكر، 300 عبوة زيت "تموينى" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، قدرت بقيمةمالية "23300" جنيه) بحوزة المدير المسئول عن (محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (28,85 طن منظفات صناعية معبأة داخل عبوات وشكائر) بدون مستندات "مجهولة المصدر" "مستلزمات إنتاج" وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مخزن لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (430000 قرص أدوية خاصة بعلاج "القلب – الضغط – السكر المسكنات – الفيتامينات) بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مصرح بتداولها وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن (مستشفى وبداخلها صيدلية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (6,58 طن زيوت سيارات رديئة سابقة الاستخدام من مخلفات المصانع والسيارات تم تجميعها لإعادة تدويرها بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" , 3,800 طن "زيوت سيارات" معبأة داخل عبوات مون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية "منتج نهائى"و, 1000 عبوة فارغة معدة للتعبئة مغشوشة ومقلدة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالكى (مصنع لتعبئة زيوت السيارات "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (7 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك (مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (1,5 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها فى السوق السوداء)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (محل لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.