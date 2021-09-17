مسئول أوروبي: ملتزمون بدعم هايتي في جهود التعافي من آثار الزلزال المدمر

أعلنت المفوضية الأوروبية أنه في سياق الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي في 14 أغسطس الماضي، يتوجه مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش إلى هايتي اليوم الجمعة، لإعادة التأكيد على التزام بروكسل الإنساني بالتخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعب هايتي بالتزامن مع تسيير الرحلة الجوية الثالثة لنقل أكثر من 50 طناً من البضائع المنقذة للحياة المقدمة من سلوفينيا وشركاء الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإنسانية.



وقالت المفوضية في بيان صحفي، نشرته على موقعها الإلكتروني قبل قليل، إن لينارتشيتش سيشارك اليوم في حفل تسليم أكثر من 50 طناً من البضائع الإنسانية، بما في ذلك مستلزمات النظافة والمأوى والمعدات الطبية وأوعية المياه وغيرها من المواد لمساعدة المجتمعات المتضررة على اجتياز آثار الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في أغسطس الماضي، وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي وفر حتى الآن أكثر من 177 طناً من المواد لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للسكان المحليين.



ومن المنتظر أن يلتقي لينارتشيتش بالعديد من ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى ممثلين دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، سيزور المفوض العديد من المشاريع الإنسانية المحلية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في مواقع مختلفة بالمدن المتضررة من الزلزال بحسب البيان.



من جانبه، قال لينارتشيتش:" إن ضمان استمرار الدعم، بعد وقوع الكارثة، لا يقل أهمية عن توفير الإغاثة الفورية. فبعد شهر واحد من الزلزال الذي ضرب هايتي، جئنا إلى هنا لإعادة تأكيد التزامنا بالرحلة الثالثة للجسر الجوي الإنساني الممول من الاتحاد الأوروبي، والتي تم نشرها للسماح بوصول المساعدات الحيوية إلى السكان المتضررين. وأنا أشكر جميع شركائنا الذين تبرعوا بالشحنة الإنسانية لهذه العملية. مع ذلك، سيكون التعاون الوثيق مع شركاء التنمية أمرًا حاسمًا حتى تتمكن هايتي أخيرًا من التعافي والارتقاء من دوامة الأزمات المتدنية نحو مستقبل أكثر مرونة".