الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أصيب عشرات الفلسطينيين برضوض واختناق وتم اعتقال آخرين، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الوقفة الأسبوعية لمناهضة الاستيطان، في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال محمد ربعي، رئيس مجلس التوانة القروي، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة ومتضامنين أجانب وصحفيين، واعتدت عليهم أثناء مشاركتهم في الفعالية المناهضة للاستيطان.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتدوا بالضرب بأعقاب البنادق على المشاركين، ما تسبب في إصابة عدد منهم برضوض، والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وكان اقتحم عشرات المستوطنين، الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وقال شهود عيان، لوكالة «وفا» الفلسطينية، إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

عمليات اقتحام متكررة من المستوطنين للمسجد الأقصى

ويتعرض  المسجد الأقصى لعمليات اقتحام متكررة من المستوطنين، وغالبًا ما تتم من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وكثيرا ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية في باحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، قد حذر من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المساس بهما.

إصابة طالب برصاصة مطاطية فى مواجهات شرق بيت لحم

وفي وقت سابق.. أصيب، اليوم، طالب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في محيط مدرسة ذكور تقوع الثانية، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي انتشرت بأعداد كبيرة منذ الصباح في محيط المدرسة، ما أثار حالة من الخوف بين صفوف الطلبة، وتسبب بعرقلة العملية التعليمية.

وأضافت: أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه الطلبة، ما أدى الى إصابة أحدهم بعيار معدني مغلف بالمطاط.. يذكر أن قوات الاحتلال تنتشر يوميا بشكل متعمد في تلك المنطقة، وتستفز الطلبة، ما يسفر عن اندلاع مواجهات في المكان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

تاج الدين محذرًا: لقاحات كورونا لا تمنع الإصابة.. وفعالة أمام المتحورات

17 مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى بطريق «الإسكندرية - مطروح» (صور)

محافظ البحيرة يعتمد مخططات تفصيلية بمركزى الدلنجات وكوم حمادة

عودة الارتفاع المفاجئ.. 6 جنيهات زيادة في أسعار الذهب اليوم

تفاصيل التحقيق مع دجال دمياط المتهم ببث الرعب بين المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

مؤمن المحمدي

عزالدين يعقوب

عبد الرحيم طايع

رحيل الجوهرة إيمان خيرى شلبى

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطيني إثر طعنه من قبل مستوطن في القدس المحتلة

إسرائيل: لن نتدخل لوقف شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان

حركة فتح: صبرا وشاتيلا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم