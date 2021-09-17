الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

أصيب عشرات الفلسطينيين برضوض واختناق وتم اعتقال آخرين، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الوقفة الأسبوعية لمناهضة الاستيطان، في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال محمد ربعي، رئيس مجلس التوانة القروي، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة ومتضامنين أجانب وصحفيين، واعتدت عليهم أثناء مشاركتهم في الفعالية المناهضة للاستيطان.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتدوا بالضرب بأعقاب البنادق على المشاركين، ما تسبب في إصابة عدد منهم برضوض، والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وكان اقتحم عشرات المستوطنين، الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وقال شهود عيان، لوكالة «وفا» الفلسطينية، إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

عمليات اقتحام متكررة من المستوطنين للمسجد الأقصى

ويتعرض المسجد الأقصى لعمليات اقتحام متكررة من المستوطنين، وغالبًا ما تتم من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وكثيرا ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية في باحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، قد حذر من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المساس بهما.

إصابة طالب برصاصة مطاطية فى مواجهات شرق بيت لحم

وفي وقت سابق.. أصيب، اليوم، طالب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في محيط مدرسة ذكور تقوع الثانية، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي انتشرت بأعداد كبيرة منذ الصباح في محيط المدرسة، ما أثار حالة من الخوف بين صفوف الطلبة، وتسبب بعرقلة العملية التعليمية.

وأضافت: أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه الطلبة، ما أدى الى إصابة أحدهم بعيار معدني مغلف بالمطاط.. يذكر أن قوات الاحتلال تنتشر يوميا بشكل متعمد في تلك المنطقة، وتستفز الطلبة، ما يسفر عن اندلاع مواجهات في المكان.