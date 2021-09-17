عودة الارتفاع المفاجئ.. 6 جنيهات زيادة في أسعار الذهب اليوم

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاع بقيمة 6 جنيهات للعيار الواحد على المستوى المحلي في تعاملات الجمعة.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عيار 18 سجل نحو 671 جنيه وسجل عيار 24 نحو 894 وسجل سعر الجنيه الذهب 6150، فيما سجلت الأوقية العالمية 1766 دولار.

انتعشت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهر خلال الجلسة السابقة، لكن قوة الدولار وضعت المعدن النفيس على مسار انخفاض أسبوعي، فيما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1762.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1762.80 دولار.

للأوقية.

وفقد المعدن الأصفر 1.6% من قيمته هذا الأسبوع.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع الذهب 2.7% أمس الخميس بعدما قفز مؤشر الدولار فيما عززت زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي في 21 و22 سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.94 دولار للأوقية بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من شهر أمس.

وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 942.76 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 1.3% ليسجل 2007.95 دولار للأوقية.

وفي سياق متصل، انخفضت أسعار الذهب، الخميس، بعدما أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن النفيس لدى حائزي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأمريكي لمعرفة مؤشرات بشأن الإطار الزمني لتقليص برنامج التحفيز ورفع سعر الفائدة.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، مثلما يحدث بسبب التحفيز واسع النطاق، وقد يعالج تقليص التحفيز هذين الوضعين مما يؤثر على جاذبية الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1785.13 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجع سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1787.40 دولار للأوقية، وزاد مؤشر الدولار 0.2%.