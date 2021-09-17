«الزراعة» توضح أفضل الطرق لإنتاج دواجن اللحم

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الإنتاج الحيواني، عن أفضل الطرق لتربية دواجن اللحم التي تتميز بالنمو السريع وحجمها الكبير عن سلالات البيض وارتفاع نسبة التحول الغذائي، ويتم ذلك من خلال:

تربية دواجن اللحم

أولا: التجهيز

يفضل تربية دواجن اللحم في العنابر المغلقة، وذلك في المناطق شديدة الحرارة حتي يسهل التحكم في درجات الحرارة، أما في المناطق المعتدلة فإنه يمكن استخدام نظام العنابر المفتوحة وهناك بعض العمليات الأساسية يجب القيام بها وهي كتالي للبدء في تربية دجاج اللحم.

-إعداد المبني لاستقبال الكتاكيت الجديدة

يتم ذلك عن طريق إزالة الفرشة المتبقية من دفعات سابقة، بعد ذلك تنظيف لمبات الإضاءة والمراوح وزجاج النوافذ وتغسل الأرضية بماء ومطهر مناسب وغسل المساقى والمعالف جيدًا، وتتم إضافة فرشة أرضية جديدة جافة.

تجهيز المبنى

يتم تجهيز المبنى قبل وصول الكتاكيت بيوم أو يومين، وذلك عن طريق توزيع المعالف فى أماكنها وضبط درجات الحرارة وتزود المساقى بالماء قبل وصول الكتاكيت بـ8– 10 ساعات، ويكون ارتفاع العليقة حوالى 1٫5-2 سم خلال فترة 3-4 أيام الأولى للحضانة مع مراعاة التهوية الجيدة وعدم وجود تيار هواء.

-اختيار الكتاكيت ونقلها

يجب شراء الكتاكيت من مصادر موثوق بها، مع التأكد من أن كل الكتاكيت تتمتع بالصحة الجيدة ولا توجد بها عيوب خلقية، كالتواء الأرجل، أو تهدل الأجنحة، أو المصابة بالعمى والتهاب، ولابد من القيام بإجراء التحصينات للكتاكيت قبل خروجها من المفرخ وأهم التحصينات هى النيوكاسيل العينى والميريك.



ثانيًا: تغذية دجاج اللحم

هناك ثلاثة أنواع من العلائق يتم استخدامها في تغذية دجاج اللحم وهي (بادئ– نامى– ناهى).

- عليقة بادئ

وهي التي تحتوي على 21-22% بروتين وطاقة 2600-2800 كيلو كالورى، ويتم تقديمها إلي الدواجن خلال أول أسبوعين.

- عليقة نامى

وهي التي تحتوي على 18-20% بروتين وتستمر لمدة أسبوعين بعد عليقة بادئ.

- عليقة ناهى

وهي التي تحتوي على 16-18% بروتين، وتستمر لمدة أسبوعين بعد عليقة نامى، وتقدم العليقة على 2-3 دفعات مع مراعاة توزيع المعالف بالتبادل مع المساقى داخل حواجز تجميع الكتاكيت مع ضبط ارتفاع المعالف مع أعمار الكتاكيت.

- تربية الدواجن بالأعشاب

في الآونة الأخيرة اهتم كثير من مربي الدواجن الاعتماد علي النباتات والأعشاب الطبية للحد أو التقليل من استخدام الأدوية والكيماويات في صناعة الدواجن حتى تكون مصدرًا للبروتين الرخيص والآمن للإنسان.

ومن الأعشاب الطبية التي يمكن استخدامها في مجال تربية الدواجن الآتي:-

-الكركديه

يستخدم الكركديه بمعدل 1-3 جرامات على اللتر ماء

فوائد الكركديه

طارد للسموم بسبب ما يحتويه من أحماض عضوية، مثل الستريك أسيد والماليك أسيد

مطهر معوي قوي بسبب القدرة علي القضاء علي البكتيريا الضارة مثل "إي كولاي والإستاف والإستربت والكوليرا".

تنشيط الدورة الدموية

يحافظ علي درجة حرارة الجسم ويرجع ذلك إلي احتوائه علي كميات عالية من فيتامين سي.

الفلفل الأسمر والقرنفل وأوراق الريحان

يستخدم 10جم من مسحوق القرنفل والفلفل الأسمر وأوراق الريحان مع 4 لترات ماء.

- فوائد القرنفل

1. يحتوى نسبة عالية من المعادن، مثل الحديد والماغنسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم.

2. يحتوي علي نسبة عالية من المنجنيز.

3. مفيد في حالات نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية.

4. يمنع جميع اضطرابات الجهاز الهضمي.

5. يزيد من مناعة الطيور ضد الميكروبات بجميع أنواعها.

- فوائد الريحان

1.مصدر غني للفيتامينات مثل فيتامين A، فيتامين B المركب، فيتامين C، فيتامين E وفيتامين K.

2. مصدر الأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم، المنجنيز، النحاس، الماغنسيوم. والبوتاسيوم اللازمة لجسم الطائر.

3. يعالج مشاكل الجهاز التنفسي مثل النفرة والعطس والإفرازات الأنفية الناتجة عن الميكروبات.

- فوائد الفلفل الأسمر

1. يزيد من كفاءة الهضم بسبب انه يعمل على تحفيز إفراز الإنزيمات اللازمة لعملية

2. يحارب البكتيريا الضارة في الأمعاء مما يسبب توازن ميكروفلورا الأمعاء مما يزيد من قدرة الأمعاء على الامتصاص.

3. يعمل كمضاد أكسدة مما يحافظ على سلامة الخلايا والأنسجة داخل جسم الطائر.

- فوائد النعناع

1. يعمل كفاتح شهية للطيور مما يحثها على الاستهلاك للعلف.

2. يساعد على عملية الامتصاص الجيد للمواد الغذائية.

3. يقلل من نشاط الميكروبات الضارة مثل الإيكولاي والكولستيريديا.

4. يزيد من نشاط وتكاثر البكتيريا النافعة مثل بكتيريا اللاكتوباسليس.