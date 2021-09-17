«الاتصالات»: ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4107 بنهاية الربع الثانى من 2021

بلغت 4107 مكتب

كشف أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، أن عدد مكاتب البريد ارتفع إلى 4107 مكاتب بنهاية الربع الثاني "أبريل- يونيو 2021"، مقارنة بنحو 3986 مكتبًا عن نفس الفترة "أبريل- يونيو 2020"، بمعدل نمو سنوي 3.04.%.

ولفت التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخه منه، أن متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد واحد، بلغ نحو 25.018 ألف مواطن بنهاية الربع الثاني "أبريل - يونيو 2021"، مقارنة بنحو 25.311 ألف مواطن عن نفس الفترة عام 2020، وبمعدل تراجع سنوي 1.16%.

وقال التقرير إن عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات عبر مكاتب البريد بلغ نحو 3.31 مليون مستفيد بنهاية الربع الثاني " أبريل - يونيو2021"، مقارنة بنحو 5.28 مليون مستفيد بنهاية عن نفس الفترة عام 2020، في حين بلغت قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد، بلغت نحو 2.87 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني "أبريل - يونيو 2021"، مقارنة بنحو 7.47 مليار جنيه عن نفس الفترة عام 2020.

ووضعت الهيئة خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب البريد، بما يتناسب مع احتياجات الدولة وتقديم خدمات مصر الرقمية؛ للتيسير على المواطنين وتوفير منصة رقمية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشر على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالي الودائع ومدخرات المصريين في هيئة البريد نحو 210 مليارات جنيه.

ويجري تنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصرى ليصبح منفذًا لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين ليشهد البريد المصرى طفرًة نوعية من حيث الشكل والمضمون.

صرف المعاشات بالكارت الذكي

كما تمت ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات إلى المنازل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين في ذلك دون تحمل تكاليف إضافية.

وأصبح البريد منفذًا لتقديم خدمات مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالى ووسيطًا بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتى تشمل التمويل الاستهلاكى متناهى الصغر، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين منتناهي الصغر، حيث يتم من خلاله تلقي الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط.

إطلاق محفظة البريد الرقمية على الموبايل

كما يجرى حاليًا دراسة إطلاق محفظة البريد الرقمية عبر المحمول التى ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية. ولتعزيز قدرات البريد المصرى فى تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية.

مركز لوجستي للبريد داخل مطار القاهرة الدولي

وجرى تأسيس المركز اللوجيستى للبريد فى مطار القاهرة الدولى وفقًا لأحدث المعايير الدولية، ويسهم المركز فى تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بالدول الإفريقية الشقيقة.

ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، كما تم تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصرى بالعتبة بهدف إعادة فتحه للزائرين بعد عشرات السنين من إغلاقه، وتم الاعتماد فى عمليات التطوير على التقنيات الحديثة في عرض المقتنيات، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.