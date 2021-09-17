أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم الجمعة

سجلت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الأسواق.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية بمتوسط أسعار السلع المحلية، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء بين 25-26 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسعرالكيلو للمستهلك يتراوح بين 30-32 جنيهًا للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيهًا للكيلو.

واستقرت الدواجن البلدى عند سعر 32 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيهًا للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 44 جنيهًا.

وتراوحت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة بين 42-43 جنيهًا، وتراوح السعر للمستهلك بين 46-50 جنيهًا للكرتونة، وأسعار البيض البلدى في المزرعة بين 51-53 جنيهًا ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيهًا، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيهًا في المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 50-53 جنيهًا.

وكانت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير في عام 2006 تقدر بحوالي 6.8 مليون دولار أمريكي في السنة، وتصدر لأكثر من 11 دولة إفريقية وآسيوية.

وتعد سوق الدواجن في مصر أحد القطاعات الحيوية المهمة للاقتصاد المصري، إذ يبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر طبقًا لبيانات الحكومة المصرية حوالي 90 مليار جنيه، وهو ما يوفر أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل مباشرة.

وحاولت الحكومة مرة أخرى تفعيل قرار قديم كانت قد أصدرته عام 2009 يقضي بحظر تداول الطيور الحية في المحال التجارية لمحاولة ضبط السوق.

وكانت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير في عام 2006 تقدر بحوالي 6.8 مليون دولار أمريكي في السنة، وتصدر لأكثر من 11 دولة إفريقية وآسيوية.