11 فرعا لتوفير «لحوم مبردة» بـ85 جنيها في مطروح

قال حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إن هناك 11 فرعا للدلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بمطروح، تطرح اللحوم المبردة الطازجة بسعر 85 جنيها للكيلو مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية بسعر 130 جنيها للكيل.

وأوضح الشيباني في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المحلات الجزارة تقوم بطرح نوعين من اللحوم وهي لحوم الضاني بسعر 130 جنيها للكيلو، وهي أكثر اللحوم إقبالا عليها المواطن المطروحي من سكان مطروح وتحتل المرتبة الأولى في معدلات الاستهلاك وتليها لحوم رأس الماشية، العجول، لتطرح بسعر 130 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أنه يتم توفير جميع أنواع اللحوم الحمراء الطازجة البلدية ولحوم الضاني في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، وفي حالة احتياج المواطنين للحوم المبردة التي يتم طرحها في فروع دلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة من خلال الشركه القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجاره الداخلية، يتم زيادة حجم الكميات لتوفيرها وتعزيز الأرصدة الاحتياطية لتكون آمنة ومستقرة وتلبي الاحتياجات المحلية وتحقق استقرارا في الأسواق المحلية خلال إعادة التوازنات.

وقال وكيل وزارة التموين بمطروح، إنه يتم طرح اللحوم المبردة بسعر 85 جنيها للكيلو والنوع الثاني اللحوم المجمدة بـ65 جنيها.