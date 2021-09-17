تراجع المؤشر 0.54%.. ملخص أداء البورصة خلال تعاملات الأسبوع

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 10996.76 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 2866.76 نقطة، وسجل مؤشر "إي جى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.87% ليغلق عند مستوى 3866.17 نقطة، وسجل مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.45% ليغلق عند مستوى 13501.76 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 4202.22 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 726.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وزاد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 384 مليار جنيه إلى 385.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 139.3 مليار جنيه إلى 141.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 523.2 مليار جنيه إلى 526.8 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%، وزاد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3%.

بالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.492 مليار ورقة منفذة على 246 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.360 مليار ورقة منفذة على 258 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، فبلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 29.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 88.8 مليون ورقة منفذة على 2780 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 37.7% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.30%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 407.6 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 54.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إي جى إكس 70" نحو 3.2 مليار جنيه، بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 117.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إي جى إكس 100" نحو 5.9 مليار جنيه بحجم تداول 1.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 171.8 ألف عملية.