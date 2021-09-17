تفاصيل التحقيق مع دجال دمياط المتهم ببث الرعب بين المواطنين

قرر المستشار المحامي العام لنيابات دمياط حبس علي عبده محمود ابو جمعه المتهم في القضية رقم 7918 لسنة 2021 ج قسم ثان دمياط والمعروفة إعلاميًا بـ"دجال دمياط" وذلك عقب قيام وحدة الرصد والتحليل لمكتب النائب العام برصد مقطع فيديو يفيد ضبط مجموعة من الأهالي للمتهم بمقابر منطقة الشهابية وبحوزته مجموعة من الأدوات والأجسام الغريبة يشتبه في كونها أعمال سفلية وطلاسم ومتعلقات شخصية لبعض الأشخاص وصور شخصية لفتايات مدون عليها كتابات وعبارات غير مفهومة.

وعلى إثر ذلك تم التحفظ علي المتهم وبدء التحقيق الفوري معه بمعرفة رئيس نيابة بندر دمياط وتوجيه تهم عدة منها قيام المتهم بممارسة أعمال الدجل والسحر والشعوذة وانتهاك حرمة الموتى والمقابر وحيازة وإحراز سلاح أبيض وقيام المتهم ببث الرعب وترويع المواطنين وإيهام المجني عليه المدعو “أحمد.م.ع” بقدرته على فك السحر والدجل وامتلاكه عدد من الجن القادر على فك تلك الأعمال السفلية، والشروع في سرقة المجني عليه كرهًا عنه عن طريق ترويعه وبث الرعب في قلبه مهددًا المجني عليه بحرقه عن طريق الجن.

وفي سياق متصل أوضح المستشار محمد البهوار محامي المجني عليه أن النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من التحقيقات ومن ثم إحالة المتهم سالف الذكر للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وأضاف البهوار، أنه تم التحفظ علي المتهم وبدء التحقيق معه بمعرفة رئيس نيابة بندر دمياط وتوجيه عدة تهم منها قيام المتهم بممارسة أعمال الدجل والسحر والشعوذة وانتهاك حرمة الموتى والمقابر وحيازة وإحراز سلاح أبيض وقيام المتهم ببث الرعب وترويع وتخويف المواطنين.