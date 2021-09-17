الجارحي وعبد العزيز في أمسية شعرية غنائية بنادي أدب آفاق

عشاق ومحبو الشعر والموسيقى على موعد، في السابعة مساء الأحد المقبل، مع أمسية شعرية غنائية تجمع بين الشاعر مصطفى الجارحي والفنان فايد عبد العزيز.

يقدم الأمسية الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين وسط نخبة من المهتمين بالشأن الأدبي والفني وأعضاء نادي الأدب.

يذكر أن الجارحي شاعر ومسرحي، قدم أعماله المسرحية الاستعراضية على خشبة مسرح البالون والشباب والمسرح الجامعي ومسرح الثقافة الجماهيرية، وله عدة دواوين منها: المسودات، الموتيات، ديوان الورد، ديوان الطرديات، وجوه على الكريستال.

أما الفنان فايد عبد العزيز فقد لحن وغنى لعدد كبير من الشعراء منهم: فؤاد حداد، عمر نجم، فؤاد حجاج، أحمد علي، كما يشكل مع الجارحي منذ سنوات "دويتو" في أعمال مسرحية واستعراضية.

يشار إلى أن نادي أدب آفاق كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو محمد نجيب.