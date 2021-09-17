الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الجارحي وعبد العزيز في أمسية شعرية غنائية بنادي أدب آفاق

مصطفى الجارحي وفايد
مصطفى الجارحي وفايد عبدالعزيز

عشاق ومحبو الشعر والموسيقى على موعد، في السابعة مساء الأحد المقبل، مع أمسية شعرية غنائية تجمع بين الشاعر مصطفى الجارحي والفنان فايد عبد العزيز.

يقدم الأمسية الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين وسط نخبة من المهتمين بالشأن الأدبي والفني وأعضاء نادي الأدب.

يذكر أن الجارحي شاعر ومسرحي، قدم أعماله المسرحية الاستعراضية على خشبة مسرح البالون والشباب والمسرح الجامعي ومسرح الثقافة الجماهيرية، وله عدة دواوين منها: المسودات، الموتيات، ديوان الورد، ديوان الطرديات، وجوه على الكريستال.

أما الفنان فايد عبد العزيز فقد لحن وغنى لعدد كبير من الشعراء منهم: فؤاد حداد، عمر نجم، فؤاد حجاج، أحمد علي، كما يشكل مع الجارحي منذ سنوات "دويتو" في أعمال مسرحية واستعراضية.

يشار إلى أن نادي أدب آفاق كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو محمد نجيب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

17 مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى بطريق «الإسكندرية - مطروح» (صور)

«الريف المصري» تطور طرق ومدقات مشروع الـ1.5 مليون فدان

بينهم أطفال.. أسماء المصابين فى انقلاب أتوبيس بطريق «الإسكندرية - مطروح»

فرص عمل جديدة براتب يصل 3750 جنيها

نص قرار إحالة 34 متهما في واقعة الكفن في عين شمس للجنايات (خاص)

«القوى العاملة»: «مصر أمانة» لتوعية العمال في دمياط للمرة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطيني إثر طعنه من قبل مستوطن في القدس المحتلة

إسرائيل: لن نتدخل لوقف شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان

حركة فتح: صبرا وشاتيلا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم