ضبط مدير مالي بنادي رياضي في الإسكندرية استغل وظيفته للتربح

منح بنك ميزات بقيمة أقل من الحقيقة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المدير المالي والإداري بأحد النوادي الرياضية بالإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، باستغلال موقعه الوظيفي بالنادي والتعاقد مع أحد البنوك بمنح البنك ميزات إعلانية بقيمة تعاقدية بأقل من قيمتها السوقية، وإتمام التعاقد بالأمر المباشر دون الحصول على الموافقات من الجهة الإدارية المختصة، وعدم طرحه للمزايدة بالمخالفة للقانون الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بالمال العام، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وعلى جانب آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية، مقيم بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، باستغلال موقعه الوظيفي إبان عمله رئيس الوحدة المحلية لإحدى القرى وقام بالموافقة على تخفيض رسوم تكاليف إزالة مخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية بالبناء لـ 457 حالة، وكذا عدم تحصيل قيمة قرض تم صرفه من إحدى الصناديق مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.