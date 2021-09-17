الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية طما تُعلن توافر لقاح «كورونا» في الكنائس التابعة لها

الأنبا إسحق
الأنبا إسحق

أعلنت إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس، عن توافر لقاح كورونا بكنائس الإيبارشية.

وقالت الإيبارشية في بيانا لها، إنه في إطار التعاون بين مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما ومديرية الشؤون الصحية بسوهاج، تم توفير وحدة فرق متنقلة لتقديم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بدير القديس القمص يسي ميخائيل بطما.

ولفت إلى أنه حصل مجموعة من الآباء الكهنة والمكرسات والشعب، على لقاح “سينوفاك” ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشاد الأنبا إسحق أسقف طما بالدور الحيوي، الذي تقوم به الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة من تقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين والفرق المتنقلة، موجها خالص الشكر والتقدير لهم جميعا على جهودهم المبذولة لتقديم الخدمات المختلفة في جميع المحافظات.
يذكر انه تعاون الكنائس المصرية مع وزارة الصحة والسكان، لتوعية عدد كبير من الأقباط بضرورة الحصول على لقاح كورونا؛ وقاية من فيروس دلتا المتحور، أحدث أطوار الوباء الذي تحمل الموجة الرابعة التي أعلنت الوزارة عن دخولها مصر بشكل رسمي.

وبدأ رعاة الكنائس بالتنبيه على الشعب القبطي عقب انتهاء القداسات الإلهية، والخدمات والاجتماعات والعظات، بضرورة الحصول على اللقاح مساعدة للدولة وخطتها لردع هجمات الفيروس وتحجيم موجاته، كما تم الإعلان عن تعيين خُدام ولجان نظامية للحصول على صور ضوئية من بطاقات الرقم القومي للراغبين في الحصول على اللقاح.

كانت الكنائس قد عينت خادمًا وسيطًا، وعلى الأغلب من العاملين في المجال الطبي، ليكون وسيطا بين الكنيسة والوزارة، وذلك لتنسيق موعد زيارة الفريق الطبي المعتمد لحقن الراغبين في الحصول على اللقاح، وتعيين مكان بالكنيسة يُخصص لذلك ويعقم جيدًا، كما ينسق كذلك أعداد الراغبين في الحصول على اللقاح، لإحضار عدد من الطعوم تتناسب مع عدد المتلقحين، لئلا يحدث عجزًا.

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