رئيس وزراء المجر يقلل من أهمية مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لبلاده

صرح رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن أهم الأسباب التي تدعو بلاده للاحتفاظ بعضوية الاتحاد الأوروبي هي دخولها إلى السوق المشتركة، وليس الأموال التي تحصل عليها من الشركاء الأغنى في التكتل.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوربان قوله خلال المقابلة الأسبوعية على شبكة الإذاعة الحكومية إن "عضوية الاتحاد الأوروبي مهمة بالنسبة لنا لأنها تتيح الدخول لأسواق التكتل من أجل بيع منتجات وخدمات المجر".



وفي ظل تصاعد التوترات بين بروكسل من جهة، ودول أخرى أعضاء بالتكتل بشأن حقوق الانسان وسيادة القانون، تسعى حكومات المجر وبولندا إلى دحض التكهنات الداخلية بشأن مدى الحاجة لاعادة تقييم العضوية في الاتحاد الأوروبي.



وفي إطار الخلاف بين الجانبين، جمدت المفوضية الأوروبية، في الوقت الحالي، مخصصات بقيمة 7.2 مليار يورو (8.5 مليار دولار) للمجر عن طريق حجب موافقتها على خطة الانفاق التي وضعتها بودابست للتصدي لتداعيات جائحة كورونا.



غير أن أوربان قال إن الأموال أقل أهمية من قدرة المجر على التبادل التجاري بحرية مع أعضاء الكتلة الـ26 الآخرين.

وتعاني المجر من أزمة فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة المجرية، الأربعاء، تسجيل 371 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات إلى 816 ألفًا و222 حالة.



وذكر بيان للصحة- على موقعها الإلكتروني اليوم- أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 30 ألفا و114 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.



وأشار البيان إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 779 ألفا و250 متعافى.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.