غدًا.. البابا تواضروس يترأس حفل تخرج دفعات جديد من مدرسة تيرانس

يبدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا السبت، زيارته الرعوية إلى الإسكندرية.

ويترأس البابا تواضروس، مساء السبت، فعاليات حفل تخرج الدفعة الثانية والثالثة من مدرسة تيرانس للوعظ والتعليم اللاهوتي بالإسكندرية، والتي يشرف عليها القمص إثناسيوس فهمى جورج، في المقر البابوي بالإسكندرية.

وتشرح مدرسة تيرانس للوعظ والتعليم اللاهوتي، الألحان والطقوس والعقيدة وتعاليم الآباء الأوليين بالكنيسة القبطية، حيث يترأس محاضراتها العديد من الأساقفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكهنة من مختلف الإيبارشيات، وقد أسس لها الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية عام 2016.

وأقيم حفل الافتتاح في 24 أغسطس 2016 برئاسة الأنبا بافلي، الأسقف العام بالإسكندرية، و610 طلاب تم قبولهم بكنيسة القديس مارمينا في فلمنج بالإسكندرية.

وتم اختيار مسرح الكنيسة الاستثنائي لاستضافة المحاضرات نظرًا لقدرته الهائلة ولأسباب جغرافية حيث يقع وسط الإسكندرية، وهو موقع مناسب للجميع تقريبًا، كما تقرر عقد الدروس في قاعات مركز الكروز داخل المبنى الرئيسي بطريركية الإسكندرية.

وأطلقت مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ بمدينة الإسكندرية، موقعها الدراسي ومنصته العلمية بعد التحديثات الجديدة، وهو موقع تفصيلي يشتمل على فعاليات المدرسة وموادها الدراسية وأنظمتها العلمية «أهدافها واستراتيجياتها التعليمية» وشرح لأعمالها وأساتذتها ومجمل تطلعاتها التي تطلع إليها في الحاضر.

ومن جهته يستعد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال زيارته للإسكندرية، للقاء متفوقي الإسكندرية، من حاملى شهادات الماجستير والدكتوراة، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة، والدبلومات الفنية وأوائل الإعدادية والجامعات والمعاهد.

يأتي ذلك في حرص التواصل الدائم من قبل البابا تواضروس الثاني، مع الشباب، إذ يولي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اهتمامًا خاصًا بالشباب ويرى أنهم مستقبل الكنيسة، إذ يحرص على لقاء الشباب سواء من داخل مصر أو من خارجها وذلك من خلال الملتقيات التي تعقدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كل عامين بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أو من خلال لقاءاته بالشباب عبر اليوتيوب أو من خلال تقنية الزووم أثناء موجة كورونا.

سلسلة بعنوان البابا والشباب

وفي عام 2019 أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، آنذاك أن المركز الإعلامي للكنيسة بدأ في عرض سلسلة جديدة بعنوان “البابا والشباب”، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”.

وأشار حليم، إلى أن حلقات السلسلة الجديدة ترصد تفاعلات أبناء الكنيسة من الشباب مع البابا خلال زياراته الرعوية بكنائس وإيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر وبلاد المهجر.

البابا ولقاء 99 دقيقة

حرص البابا تواضروس الثاني في مطلع 2021 على لقاء الشباب عبر برنامج 99 دقيقة عبر الإنترنت وذلك ليكون لقاءً شهريًا مع الشباب بالتنسيق مع خدمة «الكنيسة في بيتك».