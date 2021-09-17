نص قرار إحالة 34 متهما في واقعة الكفن في عين شمس للجنايات

تنشر "الدستور" نص قرار إحالة 34 متهما من المتورطين في واقعة تقديم الكفن في عين شمس وإجبار خصومهم على حمل الكفن تحت تهديد السلاح وتصويرهم للجنايات.

وجاء فى قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات إن النيابة العامة تتهم 34 شخصا لأنهم بتاريخ 9 مايو 2021 بدائرة قسم عين شمس محافظة القاهرة خطفوا المجني عليهم " ع. ح" و" م. ح" و "إ. ع" بطريق التحايل بأن أوحى المتهمون الأول والثاني للمتهم الثامن باستدراجهم إلى حيث تواجد باقي المتهمين، فاستغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك فانصاعوا له رغبة منهم لإنهاء ذلك الخلاف وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين على النحو المبين بالتحقيقات.

- استعراض القوة والتلويح بالعنف

وأضاف قرار الإحالة أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، "ع. ح" و" م. ح" و "إ ع" ، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم وذلك تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء - آت وصفها - وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتهديد أمنهم وتعريض حياتهم للخطر حال كونهم اكثر من شخصين وحاملين أسلحة على النحو المبين بالتحقيقات.

أشار قرار الإحالة انه قد ترتب على تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف إذ أنه في ذات الزمان والمكان حجزوا المجني عليهم بدون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة وكان ذلك مصحوبا بتهديدهم بالقتل على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا سلاح ناري مششخن "مسدس فردي الطلقات " بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، و حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش " بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، و حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية آنفة البيان دون أن يكون مرخص لهم في حيازتها او إحرازها، كما حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونی من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

و اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم سالفي الذكر بأن التقطوا لهم صور (تسجيلا مرئية) بغير رضاهم في مكان خاص على النحو المبين بالتحقيقات، و أذاعوا المقطع المرئي المتحصل من الجريمة موضوع الاتهام السابق وذلك دون رضاء المجني عليهم سالفي الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.

وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم سالفي الذكر بأن نشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية التسجيل المرئي للمجني عليهم موضوع التحقيقات الذي انتهك خصوصيتهم دون رضائهم على النحو المبين بالتحقيقات.

- استعمال القوة مع موظف عمومي

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم السادس والعشرون استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي "رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس" بأن أشهر سلاح ناري "بندقية خرطوش" في مواجهته لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه نفاذا للأمر الصادر من النيابة العامة بحقه ولم يبلغ بذلك مقصده على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، و أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخص له في حيازتها أو إحرازها، وأشار قرار الإحالة أن المتهم التاسع والعشرون أخفى بنفسه المتهم السابق والمأمور بضبطه فى القضية الماثلة مع علمه بذلك بأن تستر عليه بمسكنه.

- الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل الواقعة

كانت قد نجحت الداخلية في ضبط المتورطين في واقعة الكفن بالقاهرة، حيث كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بتهديد آخرين وإجبارهم على تقديم أكفانهم بسبب خلافات بينهم .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة، بتضررهم من 5 أشخاص مقيمين بدائرة القسم لقيامهم حال تواجد المُبلغين داخل الفيلا الخاصة بالمشكو فى حقهم لعقد جلسة صلح بين العائلتين (دون إخطار الجهات الأمنية أو القسم) ، بالتعدى عليهم بالسب والتهديد بالإيذاء وإكراههم على تقديم أكفانهم تحت تهديد الأسلحة النارية، وتصويرهم بهواتفهم المحمولة ، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم محرر بشأنها عدة محاضر,

وسابقة قيام المشكو فى حقهم بإحتجاز أحد أقارب المجنى عليهم لذات الخلافات بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة والتى قررت إخلاء سبيلهم للتصالح، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بلاغ المجنى عليهم والعرض على النيابة.