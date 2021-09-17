ثلاث عروض ومحاضرة تفاعلية لنورا أمين في مهرجان إيزيس لمسرح المرأة اليوم

تبث في الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، محاضرة تفاعلية أونلاين، والتي تقدمها الكاتبة نورا أمين، عن "التجسدات الأنثوية في المسرح والرقص"، وذلك عبر الصفحة الرسمية لصفحة المهرجان علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الأولي لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة ــ دورة فتحية العسال.

وفي هذه المحاضرة تقدم نورا أمين، محاولة لتحليل ونقد ممارساتنا وتراثنا المسرحي في التمثيل والرقص من وجهة نظر نسويةـ بهدف تنمية ودعم خطاب حر وأصيل لإعادة إبيداع السرديات والصور والتجسدات النسائية والانثوية في المجتمع المصري.

و"نورا أمين"، روائية وكاتبة قصصية وممثلة مسرح مصرية، حصلت على ماجستير في الأدب المقارن بقسم اللغة الفرنسية جامعة القاهرة، صدر لها العديد من المؤلفات والترجمات نذكر من بينها: الفضاء المسرحي في المجتمع الحديث ــ يانيس كوكس والسينوجرافيا والرفقة النبيلة ــ المسرح المعاصر: ثقافة وثقافة مضادة ــ السينوغرافيا ــمجموعتين قصصيتين: "جمل اعتراضية"، و" طرقات محدبة" ــ رواية "قميص وردي فارغ" ــ مسارح آسيا ــ منهج أوجستو بوال في المسرح ــ موجز تاريخ الاتحاد السوفييتي ــ التنوع البشرى الخلاقــ موجز تاريخ السينما ــ المستغرب في فن التمثيل ــ مسرحيتان لمارجريت دوراس: "العشيقة الإنجليزية" و"لاموزيكا الثانية" ــ حالات التعاطف وغيرها.

ــ أماكن وعروض المهرجان اليوم



تتوزع عروض الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، علي عدة أماكن، ففي السادسة من مساء اليوم، يستقبل مسرح روابط بوسط البلد، العرض المسرحي المصري "المشوار الأخير" يليه في الثامنة مساء نفس اليوم العرض المسرحي الياباني "كانداتا"، وذلك علي مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية في باب اللوق، وفي العاشرة مساء اليوم أيضا يحتضن مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية العرض الروسي "الطريق".

يشار إلي أن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، هو مهرجان سنوي نوعي متخصص في عروض المسرح المرتبطة بقضايا المرأة والتي لا تنفصل عن قضايا المجتمع محليا ودوليا، وكذلك العروض التي من إبداع النساء وتعكس خصوصية هذا الإبداع النسوي.

والمهرجان هو تظاهرة تُعنىَ بطرح قضايا وإشكاليات المسرح المعاصر، بمعني أنه مهتم أساسا بالتجارب الحداثية والمختلفة والمتطورة، وليس مجرد مهرجان نسوي تنموي لعروض تخص التوعية بمشكلات المرأة، ولكنه مهرجان فني بالأساس يتخذ من النسوية إطاراً دون أن تصبح هي الهدف.

يهدف مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، إلي ترسيخ سياقات ثقافية واجتماعية وإنسانية أصيلة في شرائح المتلقين فيما يخص قيم قبول الآخر المختلف عرقيا ودينيا والتماس مع القضايا الإنسانية الكبرى عبر التماس مع الأزمات النسوية والتي هي أزمات إنسانية قبل أي شيء.