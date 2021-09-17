الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معرضان لوجستيان لطرح الخضر والفاكهة بتخفيضات 30% في مطروح

الخضار والفاكهة
الخضار والفاكهة

قال المهندس حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إنه تم زيادة عدد المعارض اللوجستية إلى معرضين لطرح الخضار والفاكهة بتخفيضات 30%،  يتم إدارتهما من خلال كبار تجار الخضار والفاكهة تحت إشراف المديرية، للعمل على خفض الأسعار، تصل مساحاتهما قرابة 400 متر.

وأوضح الشيباني في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك لجنة من التموين تتابع الشراء من أسواق الجملة والمناطق الزراعية، ويتم تحديد الأسعار يوميا، ويتم التعاقد على كميات كبيرة من الخضار والفاكهة للعمل على زياده المعروض للمواطنين، بهدف إعادة التوازن للأسواق.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إنه يتم التنسيق مع الإدارة المحلية وكبار التجار وجمعية تسويق الخضر بقرى البنجر بمنطقة الحمام.

وأضاف، أنه يتم طرح مابين 10 إلى 15 طنا من الخضار والفاكهة من خلال المعارض اللوجستية.
 

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