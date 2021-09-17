حبس مسجل خطر لاتهامه بإلقاء شاب من قطار «المنصورة»

قررت نيابة المحلة الكبرى حبس مسجل شقي خطر لاتهامه بقتل شاب في العقد الثاني من عمره بقصد سرقة موبايله وإلقائه من قطار "المحلة - المنصورة" أمام قرية "محلة خلف" وتم اقتياده إلى ديوان مركز سمنود لعرضه على النيابة العامة.

وكان رئيس نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم قرر فتح باب التحقيق في واقعة وفاة شاب لقى مصرعه، حال سقوطه من قطار “المحلة - المنصورة” في نطاق قرية محلة خلف بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية حال اعتراضه على أحد الأشخاص مجهول الهوية محاولة سرقة التليفون المحمول الخاص به، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بمصرع شاب سقط من القطار يدعي" أمجد. ا. ا " قرب قرية محلة خلف بدائرة المركز.