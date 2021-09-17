الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الأوقاف والسفير السوداني يؤديان صلاة الجمعة بالغردقة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفير محمد إلياس سفير دولة السودان الشقيقة بالقاهرة، ووفد أئمة وواعظات جمهورية السودان الشقيقة المرافق لهما صلاة الجمعة اليوم بمسجد الميناء الكبير بالغردقة، وذلك ضمن فعاليات الدورة المشتركة لأئمة مصر والسودان المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وسيتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية، شملت مساجد السيدة نفيسة والإمام الحسين والأزهر الشريف، إضافة إلى زيارة بعض المتاحف التي سيتم تنظيمها خلال الأسبوع المقبل، جمعًا بين المحاضرات العلمية المتميزة والزيارات الميدانية لبعض المساجد والمتاحف والمدن السياحية.

ومن المقرر أن تشمل الجولة عددًا من الفعاليات منها الاجتماع مع كل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة في لقاء يضم أيضًا قيادات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد الميناء، مع زيارة المركز الثقافى للغات بمسجد الميناء.

حق الوطن والمشاركة في بنائه عنوان خطبة الجمعة اليوم
 

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "حق الوطن والمشاركة في بنائه"، مؤكدة على جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وزير الأوقاف سفير السودان موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة مطار الغردقة الدولي مصر والسودان السفير محمد الياس السفير السودانى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكاديمية الأوقاف الدولية حق الوطن حق الوطن والمشاركة في بنائه

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