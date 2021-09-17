محافظ الغربية يوافق على طلب برلمانى لحل أزمة رصف شوارع المحلة

وافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على طلب النائب أحمد بلال البرلسي بتشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة طنطا أو جامعة المنصورة، لمعاينة ما تم رصفه من شوارع المحلة الكبرى ومعاينة منسوب الردم في شوارع «طريق دمرو حي أول المحلة، الجمهورية، الترعة التابع لحي ثان المحلة»، التى تم رصفها خلال خطة العام المالي 2020-2021.

كما وافق المحافظ أيضًا على تشكيل لجنة برئاسة استشاري الطريق بالمحافظة لوضع حل هندسي لتفاوت منسوب رصف شارع عبدالحي شاهين بمنطقة منشية البكري عن منسوب شارع عمار بن ياسر المرصوفين ضمن خطة العام المالي 2020-2021.

وقال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، إنه تلقى العديد من الشكاوى من الأهالي يتضررون من سوء حالة رصف الشوارع المذكورة من حيث عدم انتظام منسوب الشوارع أو سوء حالة رد الشيء لأصله مما تسبب في ارتفاع مستوى الشوارع المرصوفة عن الشوارع الجانبية، ما قد يحدث أزمة مع حلول فصل الشتاء بإغراق الشوارع الجانبية بمياه الأمطار.

فيما وجه محافظ الغربية بسرعة التصدي لمشاكل الرصف وقامت لجان فنية من المحافظة بالعمل على تصحيح الأوضاع من خلال استشاري الطرق بالمحافظة وتم إضافة بالوعات لصرف مياه الأمطار.

وكان النائب أحمد بلال البرلسي قد تقدم بطلب لمحافظ الغربية وذلك لمتابعة مشاكل الرصف في شوارع «الجمهورية، طريق دمرو، الترعة، وعبدالحي شاهين وهي شوارع رئيسية» كما تمت مخاطبة المحافظ مرة أخرى لتكليف لجنة من كلية الهندسة لمعاينة المشاكل في شوارع الجمهورية وطريق دمرو، والترعة قبل انتهاء الرصف حفاظًا على المال العام.

يذكر أن اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وافق على طلب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، على رصف شارع جمال عبدالناصر في منطقة الجمهورية، بعد طلبه إدراجه في خطة رد الشيء لأصله، حيث لم يكن مدرجًا في الخطة الاستثمارية.

وقال عضو مجلس النواب، في طلبه المقدم لرئيس مركز ومدينة المحلة، إن منطقة الجمهورية بحي ثان المحلة الكبرى تعاني من سوء حالة الشوارع بها بسبب أعمال الحفر المتكررة وعدم رصفه منذ سنوات عديدة.