الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اختفاء فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا بالمرحلة الإعدادية في الغربية

اختفاء فتاة
اختفاء فتاة

شهدت قرية صرد بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، اختفاء فتاة تدعى شهد أنور الصاوي تبلغ من العمر 15 عامًا بالصف الثالث الإعدادي في ظروف غامضة عقب خروجها من منزلها يوم الأربعاء الماضي.

وأكد عمرو يوسف البابلي خال الطالبة أن اسرتها نشرت منشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، الفيس بوك تُطالب بالبحث عنها أو إخبارهم بأي معلومات تقود إليها.

وأضاف خال الطالبة أن ابنتهم كانت في طريقها لصيانة الهاتف المحمول الخاص بها يوم الأربعاء الماضي، لكنها اختفت فجأة وأُغلق هاتفها المحمول دون أي خيوط تقود لسبب ما حدث أو مكان تواجدها.

ذيلت الأسرة منشورها بأرقام أقارب لهم، وسط مناشدات بالاتصال عليهم حال وجود أي معلومات تقود لابنتهم البالغة من العمر 18 عامًا، طالبة بالصف الثالث بالمرحلة الإعدادية العامة بنت قرية "صرد " التابعة لدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية.

 

اختفاء فتاة تبلغ العمر الوفد عاما بالصف الثالث الاعدادي ظروف غامضة عقب خروجها منزلها بالغربية

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